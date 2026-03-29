マキシマム ザ ホルモンが、主催イベント『帰ってきた地獄絵図～コスプレ限定地獄～』のライブ映像80分SPをABEMAプレミアムにて4月10日20時より独占配信する。

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2006年からスタートした本企画は、過去には“フルフェイス着用限定”、“顔面ストッキング着用限定”、“すっぴん女子限定”といった、通常のライブでは考えられないようなユニークかつ過酷な入場条件が設定されるにも関わらず、毎回会場規模に対して数十倍の応募が殺到するなど、ファンの間で語り継がれてきたイベントだ。

15年ぶりの開催となった同公演は、会場を埋め尽くすコスプレ観客とともに、助太刀人としてアイナ・ジ・エンドとanoもサプライズで登場した。

また、今回の配信を記念して、バンドメンバーと共に配信を鑑賞するスペシャルイベント『ホルモンお花見鑑賞会～ABEMAプレミアム配信を一緒に見な祭～』の開催が決定。ABEMAプレミアム会員を対象に抽選で50名が招待される。

なおABEMAでは、同公演の魅力に迫る特別番組『ホルモン究極の縛り単体企画「地獄絵図」15年ぶりの観客全員コスプレ乱痴気ライブ大公開！アイナがボ●ン？ホルモンアレンジの革命道中ダンダダンしてあのちゃんもチェンソーマンキャラになっちゃった無料体験版30分SP！』が無料配信中となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）