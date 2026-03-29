ベルギーに５失点大敗「何もかもうまくいかなかっただけだ」。いくつかの敗因を挙げたアメリカ指揮官は「このような結果は今、起きた方がいい」と動じず

ベルギーに５失点大敗「何もかもうまくいかなかっただけだ」。いくつかの敗因を挙げたアメリカ指揮官は「このような結果は今、起きた方がいい」と動じず