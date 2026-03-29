◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人６―１２阪神（２９日・東京ドーム）

巨人は２連敗を喫し、２０１２年以来１４年ぶりとなる開幕カードでの負け越しとなった。

一時は４点のビハインドを逆転したが、再逆転を許したのは８回。同点に追いつかれると、２死二、三塁で代打・木浪のゴロが一、二塁間へ転がった。二塁ベース寄りの守備位置をとっていた二塁・浦田は回り込んで捕球に入ったが、処理にもたつき三走・熊谷に加えて二走・坂本も生還。２点適時内野安打となった。

浦田が仮に処理にもたついていなくても、打者走者をアウトにできたかは際どく、１点は致し方ない打球だった。だが、２点目となった本塁への送球までには若干の間があり、一瞬の隙があったようにも映った。本塁のタッチプレーは紙一重だっただけに、浦田の集中力を含めた守備力なら防げた可能性も十分あった。

阿部監督は昨季、「ミスをした方が負ける」と語ってきた。もちろんミスは誰にでもあるだけに、それをカバーし合う集団を目指す今季。一丸となって１点を奪い、１点を防ぐプレーを重ねていくことがＶ奪回にもつながる。（田中 哲）