「オソロっちだぜぇぇ」二宮和也　嵐メンバーへのＷＢＣ土産を披露「最高すぎる」「胸がジーン」「尊すぎて無」「テンション上がるやつ」

嵐・二宮和也がＮｅｔｆｌｉｘのＷＢＣスペシャルサポーターとして渡米していた米国から、メンバーへ購入したおそろいの土産を公開し、話題となっている。

二宮は２９日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「そうそう。ＷＢＣでお土産（嵐のね）を買ったんだけど、今回はちゃんと５個買いました笑 オソロっちだぜぇぇ」と記し、ＷＢＣのキャップの写真をポストした。

この投稿には、「はなれていても…ニノさんは…嵐のことをずっとずっと考えているのですね…本当に胸がジーンとしてしまう…」「５個揃えて完璧！これでＷＢＣのお土産は制覇だね オソロ万歳！」「どこで同じものを買えますか」「やっぱり今回は抜かりなしだね！笑」「最高だよ」「ＷＢＣのお土産で嵐５人おそろっちの帽子、最高すぎる！！ ちゃんと５個買ってきてくれるの、ほんとに優しいし可愛いねぇ オソロ好きのにのちゃんらしい みんなで被ってる写真、いつか見られたら嬉しいな」「ありがとう、報告してくれて！」「オソロっちとか尊すぎて無」「オソロっち最高すぎる…！嵐の５人で被ってる姿、めっちゃ見たいです」「オソロっちなの嬉しさ倍増するやつだね」「これはテンション上がるやつ」などのコメントが寄せられた。

二宮は宮崎で行われた侍ジャパンの強化合宿を訪れ、１次ラウンドでは東京ドームのグラウンドから練習するナインに熱視線を送るなど、サポーターとして活動。現在は５月末で活動終了する嵐のラストツアー「ＡＲＡＳＨＩ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６ Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」（全１５公演）を開催中だが、１３日から１５日まで北海道で公演し、多忙な中、決勝戦を見届けるために１６日に渡米した。