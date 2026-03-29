4月4日の土曜中山は古馬マイルのハンデG3「第58回ダービー卿チャレンジトロフィー」（芝1600メートル）がメイン。能力接近で大混戦の様相を呈している。

主役は1月スポニチ賞京都金杯でワンツーを決めた2頭。2着の5歳馬ファーヴェントに本格化ムードが漂う。東京スポーツ杯2歳S3着など2歳時から期待されていた逸材。4歳の昨年、1600〜1800メートルで3勝を積み上げて本格化してきた。京都金杯は頭差惜敗だったが、好位から長く脚を使えていた。中山向きの先行力を備え、重賞初制覇の好機だ。

京都金杯を制したブエナオンダの前走・東京新聞杯（15着）は大外枠と先行馬総崩れの展開の中、2番手を追走したことが厳しかった。この一戦だけで見限るのは早計。改めて見直したい。

昨春の新潟大賞典勝ち馬シリウスコルトは前走・東京新聞杯（5着）で勝ち馬トロヴァトーレから0秒2差。久々のマイル参戦が功を奏したようで、今回も魅力たっぷり。前走・小倉大賞典で2着のケイアイセナ、24年富士Sの優勝馬ジュンブロッサム、前走の洛陽Sを快勝した上がり馬スズハロームなど実力伯仲で、白熱したレースになりそうだ。