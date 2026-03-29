【タロット占い】最も幸運な星座は？《2026春の出会い運》12星座ランキング
新生活がスタートする方の多い春は“出会いの季節”。果たして今春は“運命的な出会い”があるのか、デビュー以来１万人以上を鑑定しているタロット占い師・咲良（さら）さんに《2026春の出会い運》を占っていただきました。それでは早速ランキング形式でチェックしてみましょう。
🌼【タロット占い】恋をしっかり後押し。12星座別《2026年4月の恋愛運UPヘア》
第１位 水瓶座
話をするのが楽しい人との出会いがありそうです。様々な知識がゲットできたりもするでしょう。アイデアなども出し合うと仕事の役に立つこともありそうです。ただし、普段何をしているかの詮索はやめましょう。
精神的に頼りになる人との出会いがありそうです。自分の視野が狭くなった時に冷静な目線を与えてくれるでしょう。プライベートで深い関係になっていくのも良いです。
第３位 射手座
好みのタイプの恋愛相手に出会う可能性があります。一般的に人気がある人ではなく、自分が惹かれてしまう部分を持っている人でしょう。想いが伝わるかで関係は左右します。
第４位 牡牛座
自分の価値を認めてくれる人と出会いやすいです。ただし、それゆえに距離を取られたり反発されたりすることもありそうです。堂々としている方が、より認めてもらえます。
第５位 山羊座
自分の事を受け止めてくれる人に出会うでしょう。悪い所を見ても引かれたりしないのですが、逆に良い所を見せると嫌がられてしまいます。自分を低く見せる必要がある人でしょう。
第６位 乙女座
お金の稼ぎ方の参考になるような人に出会いやすいです。ノウハウを沢山持っている人でしょう。ただしそういう人と仲良くしている所を、周囲の人達には知られない方が良いです。
第７位 蟹座
自分を取り戻すきっかけを与えてくれるような人との出会いがありそうです。引っ張ってくれるというよりは、応援してくれるような人でしょう。仲を深めようとすると構えられてしまいます。
第８位 牡羊座
同じ目標や同じ趣味を持っている人と出会いやすいです。安心感でつまらなく感じても、長い縁になるように掴んでおくと良いでしょう。異性の場合、恋愛に発展するのもありでしょう。
第９位 双子座
本音を言わない人達との出会いがあるでしょう。自分が勝手な行動を取りすぎると、無言で離れられるので気をつけてください。仲を深めるのも繋がりが長く続いてからにしましょう。
第10位 天秤座
似たもの同士な人との出会いがありそうです。特に悪い癖が同じだったりするでしょう。反面教師にもできそうです。楽だからといって恋愛などに発展はしない方が良いです。
第11位 獅子座
一般常識や世間の目線を気付かせてくれる人との出会いがありそうです。その人のテリトリーに少しでも入り込んだら、不和が起きてしまって関わり辛いことになるでしょう。
第12位 魚座
アピール力が強い人との出会いがありそうです。場合によってはわざと傷つけてくるでしょう。負けじとこちらのアピールを強めてもあの手この手認めさせようとしてきます。
いかがでしたか？ もちろん運勢というもは必ずしも決まったものではなく、自分の言動次第で変えていくことだってできるもの。ぜひ参考にしていただき、この春の出会いを実りあるものにしてくださいね。＜占い：咲良（さら）＞ ※画像は生成AIで作成しています