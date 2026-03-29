おしゃれのつもりが“おば見え”。今すぐ見直したい「春のスウェットの着こなし」
春のカジュアルコーデに欠かせないスウェット。楽に着られて動きやすく、つい手に取ることも多いアイテムですが、大人世代の場合、着こなし方によっては“部屋着の延長”のように見えてしまうこともあります。シンプルだからこそ差が出やすいのがスウェットの難しさ。そこで今回は、40代・50代が見直したい「春のスウェットの着こなし」について解説します。
▲サイズ感・合わせ方・素材感のわずかなズレで、印象は悪い方向に転んでしまうことも
オーバーサイズすぎるシルエット
ゆったりとしたスウェットは今っぽさもありますが、大きすぎるサイズ感は全体がぼんやり見えてしまう原因になります。特に上下ともにゆるいシルエットの場合、コーデにメリハリがなくなり、だらしない印象に見えてしまうことも。
カジュアルに寄せすぎたコーデ
スウェットにスニーカー、キャップといったカジュアルな組み合わせは定番ですが、全体をラフに寄せすぎると、部屋着のような印象になりやすいのが難点です。
大人のスウェットコーデは、どこかにきれいめ要素を入れるのがポイント。きれいめデニムやパンプス、ローファー、きれいめバッグなどを合わせるだけで、カジュアルになりすぎずバランスが整います。
素材がラフすぎるスウェット
柔らかすぎるスウェット素材や、くたっとした生地は、着心地は良いものの、コーデ全体がラフに見えすぎてしまうことがあります。特に色あせたような素材感は、清潔感が下がって見えることも。
春に取り入れるなら、適度にハリのある素材や、表面がきれいなスウェットを選ぶと、大人のコーデにもなじみやすくなります。
▲整え方や見え方を意識するだけで、スウェットも大人っぽく着こなせる
スウェットはラクなアイテムですが、大人のコーデでは“どう見せるか”が重要です。シルエット、合わせ方、素材感の３つに少し意識を向けて、ぜひバランスを見直してみてください。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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