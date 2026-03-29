「なんかピアス合わない…」は花粉が原因？40代のゆらぎ肌に優しい“耳元ジュエリー”の新常識
「いつものピアスなのに、なんだか違和感…」と感じていませんか？花粉や季節の変わり目は、肌のバリア機能が低下しやすく、耳元も敏感になりがち。特に40代は肌のゆらぎを感じやすく、これまで問題なかったジュエリーが合わなくなることがあります。そんなときは無理に我慢せず、“肌にやさしい選び方”にシフトするのが正解です。
アレルギーを起こしにくい「サージカルステンレス」という選択
肌トラブルを感じやすい時期に見直したいのが、ジュエリーの素材。中でも注目されているのが、医療用器具にも使われる「サージカルステンレス」です。金属アレルギーを起こしにくく、錆びや変色にも強いため、デイリー使いしやすいのが特徴。価格帯も手に取りやすく、気軽に取り入れられる点も魅力です。
例えば、COTOMONO MARCHE（コトモノマルシェ）で見つけたサージカルステンレスのピアスは、￥1,000台とは思えないほど上品な光沢感。軽やかなつけ心地で、長時間でも負担を感じにくい印象でした。肌へのやさしさと見た目の洗練を両立できる、大人にちょうどいい選択です。
ピアス以外の選択肢。“貼るだけジュエリー”が今どき
ピアスやイヤリングがつらく感じるときは、無理に着け続ける必要はありません。そこで注目されているのが、医療用テープを使用した“貼るだけジュエリー”。耳たぶに直接貼るだけなので、金属による圧迫や摩擦が少なく、快適なつけ心地が特徴です。
▲PiPPi Harudake Pierce 1粒PiPPi（小） ￥1,100（税込）
ピアスホールがなくても使えるうえ、見た目もすっきりしているため、イヤリング特有の金具が気になる人にもおすすめ。耳の好きな位置に自由に配置できるので、今っぽい抜け感のあるスタイリングにもなじみます。
“我慢して着ける”をやめるだけ
耳元の違和感を我慢していると、無意識に触れてしまったり、赤みが出てしまうことも。それだけで清潔感や印象は下がって見えやすくなります。大切なのは、今の肌状態に合わせて選ぶこと。サージカルステンレスのような低刺激素材や、貼るタイプのジュエリーに切り替えるだけで、無理なくおしゃれを楽しめるようになります。結果的に、顔まわりの印象も自然と明るく整って見えるはずです。
肌がゆらぎやすい季節こそ、“似合う”より“合う”を優先するのが大人の選び方。無理に我慢せず、今の自分にフィットするジュエリーにシフトすることで、耳元のおしゃれを心地よく楽しんでいきましょう。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
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