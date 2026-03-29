ミールキットは「手作り」なのか問題【毎日が変わる片づけのワザ（285）】
整理整頓や片づけは、少しでも生活を快適にするために避けては通れない課題の１つですが、いざ取り組んでみたところで「なかなか片づかない…」という方は少なくないようです。そこで、整理収納アドバイザーとライフオーガナイザーの資格取得の際に学んだ内容から、仕事や家事、気持ちを片づけるときの基準にしていることを紹介します。
ミールキットは「手作り」なのか問題
「自分の作ったご飯の味つけに飽きた…！ 誰かの味が食べたいです」
娘「これ、おいしいね」
わたし「うん、おいしいよね。なんかちょっといい豚肉みたい。Oisixのだから品質は確かだよ」
娘「…ということは、これ、ママの味付けじゃないってこと？」
わたし「うん、Oisixさんの味付けだね」
娘「なーんだ…ママのご飯じゃないのか」
ん…………？いや、これ、わたしが肉を焼いたし、付け合わせのサラダの野菜も切ったのだよ。食材と調味料を揃えるのをOisixさんに手伝ってもらっただけなのよ。でも、娘にとっては、これは家の味ではなく「よその味」で、わたしの手料理ではないそうです。びっくりだ。もちろん、そんな声には負けることなく、これからもミールキットにはお世話になる気満々です。
ただ、この娘の言葉をきっかけに、
「家で作るご飯のどこからが、わたしの『手作り』なんだろう」
と考えてみました。今回は、「味付け」がわたしによるものではない＝母の手作りではないという、娘による新たな設定が生まれたわけですが…。
そう考えていくと、たとえば、市販のルーを使ったクリームシチューやハヤシライス、買ってきた酒粕で漬けておいた魚を焼いたもの、スーパーやカルディで買ったスパイスに着けておいた肉を焼いたもの。これらはわたしが作った料理ですが、味付けはわたしのものではありません。
さらにさらに。そもそもわたしは、昆布やいりこ、かつお節などからだしをとってもおらず、市販のおいしい（茅乃舎の）だしパックを愛用しています。このだしで似た野菜の煮物、だしで作った豚汁、このだしで味付けしたチキンライスなども、味付けは完全にだし頼みなので、わたしの味付けではないのではないか…。
ここまで考えた結果、そもそも、調味料を自分で作っていない以上、醤油や白だし、めんつゆなどで味付けしたものも手作りとは認められないのでは…！というところまで行きついてしまいました。あぶないあぶない。
でも、確かに、わたし自身、ミールキットを使うメリットについて、この前、日記にこんな風に書いています。
自分で野菜を切る、炒めるなどの調理はするけど、自分ではなくOisixの味付けなので、「まるで誰かに作ってもらった」ような気持ちになれるのがいいところ。
「まるで誰かに作ってもらった」ような気持ちに
……これだ！わたしはこれを求めて、ミールキットで夕飯を作っている。自分が生み出していない味付けだから、うれしい。そしてそれは、娘にとっては「家の味じゃないじゃん」ということ。そりゃそうか、と納得しました。
つまり、我が家においての「母の手作り」かどうかは、わたしが「まるで誰かに作ってもらった」ような気持ちになるかどうかだと定義します。
そう思うと、市販のルーやスパイスを使って煮たり焼いたりした料理は、グレー。味を決める、という大事なところを完全に頼っているからです。
でも、醤油やみりん、めんつゆなどを配合し、組み合わせて味を作っている煮物などは、自分が味の責任をとっているので、母の手作り認定、ということでいいのではないでしょうか。
というわけで、我が家においてミールキットで作ったご飯は「母の手作り」ではない、という定義に落ち着きました。＜text：なまけるための片付け／花太郎（整理収納アドバイザー） https://note.com/namake_kataduke＞