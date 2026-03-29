40・50代の服探しなら【大人のしまむら】！ いま狙いたい「ワイドパンツ」

ゆったりシルエットでこなれ感を楽しめる「ワイドパンツ」。大人上品なデザインを探すなら【しまむら】をチェックしてみて。下半身のラインを拾いすぎず自然にカバーしながら、トレンド感あるシルエット楽しめるのが魅力です。40・50代のコーデにすっとなじみ、おしゃれをワンランク格上げできそうなアイテムを厳選しました。

春の大人カジュアルにぴったりな一本

【しまむら】「ワイドパンツ」\2,189（税込）

畝のような立体感のあるピケ素材を使用したワイドパンツ。軽やかな雰囲気で、春のカジュアルコーデにぴったりな一本です。広がりすぎないシルエットで、すっきり見えも両立できそうなのも嬉しいポイント。いつものカジュアルコーデをトレンド感たっぷりに楽しめそうです。

センスアップが狙える洗練シルエット

【しまむら】「ワイドコクーンパンツ」\2,420（税込）

ナチュラルな曲線ラインと、細くなる裾が特徴的なコクーンパンツ。脚のラインを拾いにくく美シルエットに仕上がりそうなパンツで、いつものコーデの洗練度アップを狙えます。フーディーやカーディガンをさらっと羽織るだけで、頑張りすぎない大人のカジュアルスタイルが完成。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M