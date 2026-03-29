「早めに聞いといてよかった」70代両親と【資産の話】をしたら「土地がある」でもその『正体』に愕然

親が元気なうちに、もしもの時のことを具体的に話していますか？ どこかタブーのように感じてしまう話題ですが、先延ばしにすると思わぬ負担を残すこともあります。今回は、両親と向き合った筆者が「早めに確認する大切さ」を実感したお話です。

親が元気な今だからこそ

認知症を発症した親戚や、義母の他界をきっかけに、私は以前から気になっていたことを両親に切り出しました。

わが家に大きな財産があるわけではありません。



けれど、通帳はどこにあるのか、カードは何枚あるのか、不動産の名義はどうなっているのか、借り入れはあるのか──。

知らなければ、いざという時に手続きが進まないことばかりです。家族が困るのは目に見えています。

両親は70代半ば。今は元気に過ごしています。



だからこそ、まだきちんと話せるうちに向き合おうと思いました。

意外と前向きだった母

思い切って聞いてみると、母は意外にも前向きでした。

「ちょうど、いつか話さなきゃと思ってたのよ」



通帳の保管場所、カード、保険関係。スマホのロック番号まで、あっさり共有。

父も最初は「まだまだ、ボケないぞ」と少し不満そうでしたが、母に促され資料を出してきました。

不動産はここ。車はこの担当者。クレジットカードはこの銀行。

きちんと整理されたファイルを見て、私は安心しました。