「ボクシングの未来は安泰」 巨体が沈む戦慄KO劇、21歳の強烈アッパーを海外絶賛「すごい才能」
ボクシングヘビー級10回戦
ボクシングのヘビー級10回戦が28日（日本時間29日）、英マンチェスターで行われ、WBA・WBO同級1位のモーゼス・イタウマ（英国）がWBA・WBO同級10位のジャーメイン・フランクリンに5回KO勝ち。左アッパーで相手の巨体を沈めた決定的瞬間に衝撃が広がっている。
戦慄が走った。3回にもダウンを奪ったイタウマが勝負を決めたのは5回中盤。左アッパーがクリーンヒットすると、フランクリンはふらついた後に前のめりに崩れ落ちた。レフェリーがすぐに試合を止め、会場は騒然。海外実況席も「WOW WOW！」「あれは銃だ。光のような速さ！」と興奮状態だった。
スポーツチャンネル「DAZN」のボクシング公式Xが実際の映像を公開。圧巻のKO劇がネット上で拡散されると、海外ファンも騒然となった。
「見ていて本当に楽しい。ボクシング界の未来は安泰！」
「恐ろしいのは、彼の強さと体はまだ進化の途中ということだ」
「スピード、巧さ、パワー、聡明さ、フットワーク。その全てを兼ね備えてた異次元の才能」
「しばらく目にしていなかった最高のノックアウトの一つ。すごい才能だな」
「この男は手強い」
「将来の絶対王者が生まれつつある」
「大のボクシング好きだけど、彼のフェイント、スピード、リング上での認知力、コンビネーション、パンチの強さは驚異的だ」
「モーゼスが新たなキングだ。こういうボクサー好きだ。よくやった」
21歳のイタウマは、戦績を14勝（12KO）無敗に伸ばした。
（THE ANSWER編集部）