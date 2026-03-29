ボクシングヘビー級10回戦

ボクシングのヘビー級10回戦が28日（日本時間29日）、英マンチェスターで行われ、WBA・WBO同級1位のモーゼス・イタウマ（英国）がWBA・WBO同級10位のジャーメイン・フランクリンに5回KO勝ち。左アッパーで相手の巨体を沈めた決定的瞬間に衝撃が広がっている。

戦慄が走った。3回にもダウンを奪ったイタウマが勝負を決めたのは5回中盤。左アッパーがクリーンヒットすると、フランクリンはふらついた後に前のめりに崩れ落ちた。レフェリーがすぐに試合を止め、会場は騒然。海外実況席も「WOW WOW！」「あれは銃だ。光のような速さ！」と興奮状態だった。

スポーツチャンネル「DAZN」のボクシング公式Xが実際の映像を公開。圧巻のKO劇がネット上で拡散されると、海外ファンも騒然となった。

「見ていて本当に楽しい。ボクシング界の未来は安泰！」

「恐ろしいのは、彼の強さと体はまだ進化の途中ということだ」

「スピード、巧さ、パワー、聡明さ、フットワーク。その全てを兼ね備えてた異次元の才能」

「しばらく目にしていなかった最高のノックアウトの一つ。すごい才能だな」

「この男は手強い」

「将来の絶対王者が生まれつつある」

「大のボクシング好きだけど、彼のフェイント、スピード、リング上での認知力、コンビネーション、パンチの強さは驚異的だ」

「モーゼスが新たなキングだ。こういうボクサー好きだ。よくやった」

21歳のイタウマは、戦績を14勝（12KO）無敗に伸ばした。



（THE ANSWER編集部）