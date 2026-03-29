◆センバツ第１０日 ▽準決勝 専大松戸２―３大阪桐蔭（２９日・甲子園）

完全に盗んだ。聖地を埋め尽くした３万９０００人の大観衆の視線は、専大松戸の二塁走者・吉岡伸太朗（３年）に注がれた。

１点を追う８回１死二塁。大阪桐蔭の２番手左腕・川本晴大（２年）が投球すると、１８０センチ、９５キロの巨体を揺らして三盗を決めた。２死からは７番・苅部礼翔（２年）の左越え適時二塁打で１度は同点のホームイン。プロ注目の捕手が、足でも魅了した。

「二塁走者を警戒していなかったので、自分にけん制はないと、思い切って走りました」

走攻守全てに躍動した。不動の４番は３回、中前安打を放つなど、全４試合でヒットを記録。１１打数６安打の打率５割４分５厘と暴れ、同校初となる甲子園４強の原動力になった。リード面でも門倉昂大、小林冠太の２投手をけん引。北照、九州国際大付、山梨学院と昨秋の地区大会王者３校を撃破し、ベスト４に上り詰めた。「強豪校を蹴散らしてやれたのが、自分たちの中で大きな成長」と胸を張った。

大甲子園で得た確かな手応え。「４強に入れて、自信になった。プロを目指してもいいかなとだんだん思ってきています」と高卒即プロに照準を絞った主砲。さらに強くなって夏、必ずここに帰ってくる。（加藤 弘士）