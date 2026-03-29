◇MLB ドジャース3-2ダイヤモンドバックス(日本時間29日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは8回に4番のウィル・スミス選手の2ランが飛び出し、逆転勝利。開幕3連勝を飾りました。ロバーツ監督は「とても満足しています」と話しました。

先発のタイラー・グラスノー投手が3回まで2点を失うも、粘り強く6回2失点。ライトを守るカイル・タッカー選手の“ホームランキャッチ”が飛び出すなど、堅い守備もみせます。

打線は相手先発の左腕エデュアルド・ロドリゲス投手に苦戦するも、6回に相手の失策で出塁したタッカー選手が盗塁で好機を広げ、フレディ・フリーマン選手が3安打目となるタイムリーで1点差へ。8回は2アウトから3番のムーキー・ベッツ選手が四球を選ぶと、この日が31歳の誕生日だったスミス選手が値千金の2ラン。リリーフ陣は7回からアレックス・ベシア投手、ウィル・クライン投手、エドウィン・ディアス投手と無失点リレーで締めました。

開幕3連戦はいずれも逆転勝利。バーツ監督は「とても満足しています。本当に満足しています。正直に言って、今夜はロドリゲスが素晴らしい投球を見せましたし、相手のブルペンも非常に良い仕事をして、こちらの攻撃をしっかり抑えてきました」と相手の投手陣をたたえつつ、自陣の選手には「ショウヘイが昨日も今日も走者を進める働きを見せましたし、ムーキーも四球を選んで出塁しました。そしてウィルも自分の打席でしっかり仕事をしてくれました。これがいいチームの姿だと思います。毎試合15安打を打ったり、多くのホームランを打てるわけではありませんが、粘り強く打席に戦い続けることが大切です。アウトが残っている限り、選手たちは最後まで戦い続けてくれます」とねぎらいの言葉を送りました。

1番の大谷翔平選手は、第1・2打席と四球でつなぐも得点にはいたらず。2試合無安打で打率.125となりましたが、指揮官は心配なし。「スイングしている球の中には、わずかにミスしているものもあります」としつつも、「特に大きな問題はないと思います。出塁は何度かできていますし、相手もかなり慎重に攻めてきている印象です。このシリーズでは、相手はかなり内角を厳しく攻めてきました。ただ、正直なところ彼は問題ないと思います。四球をしっかり選べている限り、いずれ長打も出てくるはずです」と語りました。