19歳、キミ・アントネッリは別次元！？2番手を大きく引き離して2戦連続ポールトゥウィン【F1日本グランプリ決勝】

F1™第3戦の日本グランプリの決勝が3月29日、三重・鈴鹿サーキットで行われた。メルセデスの19歳、キミ・アントネッリが勝利し、2戦連続でのポールトゥウィンとなった。

アントネッリが2勝目で最年少チャンピオンシップポイントリーダー

日本グランプリ決勝は、フロントロウのメルセデス2台がスタートに失敗し、ポールのアントネッリは6番手に後退してしまう。

そんな中、トップに立ったのはマクラーレンのオスカー・ピアストリだった。トップ3が順調に走行を続ける中、上位勢がタイヤ交換のタイミングを迎える。

トップのジョージ・ラッセル（メルセデス）が交換を終えた直後、クラッシュによりセーフティーカーが出動。アントネッリはこの絶好のタイミングでピットインを済ませ、トップに躍り出るチャンスを掴む。

レース再開後、アントネッリは別次元の速さで2番手ピアストリに13.722秒の差をつけてチェッカー。「セーフティーカーはラッキーだった」と語り、史上最年少の連続ポールトゥウィン＆ポイントリーダーとなった。

ジャパンパワーも活躍！ハース10位・アストンマーティン完走

ピアストリ2番手、ランド・ノリス5番手と、マクラーレンはようやく2026シーズンが開幕したような気分だろう。まだ不安定さも残るが、上位争いに加わり次戦以降より激しくなるのが楽しみだ。

レッドブルは、マックス・フェルスタッペンが8位でポイントを獲得するが、去年までの勢いはない。アルピーヌのピエール・ガスリーを攻略できず、中団のトップ争いをしているのが現状。コンストラクター順位も6番手で、7番手レーシングブルズと姉妹チームで順位争いを繰り広げている。

期待のジャパンパワーは、アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソが初完走、TGRハースのエステバン・オコンが10位でポイント獲得と、明るい兆しを感じ取るまずまずの結果。

来年は角田裕毅の復活を含め、ドライバー・チームのさらなる好成績を期待したい。