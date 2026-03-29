11球団をフィーチャー！MLB×日向坂46×NEW ERA SPECIALトリプルコラボ誕生

MLB×日向坂46 魅惑のオールスター開幕

世界最高峰のプロ野球リーグであるMLBと、その唯一の公式選手用キャップオフィシャルサプライヤーであるニューエラ。

これまでさまざまなパートナーを迎え、魅力的かつ刺激的なコラボレーションを実現させてきた両者が、今春新たなパートナーとチームアップを行う！ 気になるお相手は、人気アイドルグループ・日向坂46だ。

今回は全30球団の中から、日本人選手が多数所属するロサンゼルス・ドジャースや、ニューヨーク・ヤンキースをはじめとした、11球団をフィーチャー。シルエットはメンバーたちも普段からよく着用している「9TWENTY」を選択。フロントには各球団のチームロゴ、右サイドには日向坂46のアイコンを刺繍。MLBと日向坂46、その両方のエッセンスが融合し、それぞれのファンが納得、両方のファンであれば歓喜必至の仕上がりに。推しの着用チームをゲットするも良し、ハコ推しであれば全11モデルをまとめ買いするのが間違いない。

日向坂メンバーのコメント、そしてコラボキャップとユニフォームを組み合わせたキュートな着こなしとともにチェック！

山口陽世（HARUYO YAMAGUCHI×TEXAS RANCERS）

まさかMLBとコラボできるなんて！ これをきっかけに野球にも興味を持っていただけたら嬉しいです

▲山口晴世。日向坂46×MLB7150円（ニューエラ）、ロングスカート5990円（イズントシー）

松尾桜(SAKURA MATSUO×HOUSTON ASTROS)

日向坂46のロゴとその頭文字でもある“H″がついた星の組み合わせが、すごく可愛くてお気に入りです！

▲松尾桜。日向坂46×MLB7150円（ニューエラ）

高井俐香(RIKA TAKAI×DETROIT TIGERS)

NPBでは阪神ファンなので、今回タイガース繋がりでこちらのチームを着用できてテンションが上がりました ♪

▲高井俐香。日向坂46×MLB7150円（ニューエラ）、レースネックトップス3490円（神戸レタス）、ギンガムチェックパンツ5990円（イズントシー）

石塚瑶季(TAMAKI ISHIZUKA×NEW YORK METS)

ライブやミーグリなどメンバーに会う際に被ってきてもらえると嬉しいです。ぜひお揃いで被りましょう！

▲石塚瑶季。日向坂46×MLB7150円（ニューエラ）

渡辺莉奈(RINA WATANABE×SAN DIEGO PADRES)

日向坂46のロゴがさりげなく配置されたデザインなので、普段使いしやすいと思います

▲渡辺莉奈。日向坂46×MLB7150円（ニューエラ）、ビジュー付け襟2万4200円（ノントーキョー）

藤嶌 果歩(KAHO FUJISHIMA×SEATTLE MARINERS)

日向坂46とMLB、そしてニューエラのロゴが並ぶ、まさに"満足セット”！ 記念に飾るも良しです！

▲藤嶌 果歩。日向坂46×MLB7150円（ニューエラ）、スウェットフーディー2990円（神戸レタス）

金村美玖(MIKU KANEMURA×BOSTON RED SOX)

この機会にMLBにも日向坂46にも興味を持っていただけたらいいなと思うので、ぜひ気軽に手に取ってみてください

▲金村美玖。日向坂46×MLB7150円（ニューエラ）、レースロングスカート5290円（イズントシー）

上村ひなの(HINANO KAMIMURA×ST.LOUIS CARDINALS)

このキャップの主役感を活かしつつ、シンプルになりがちな私服にも取り入れていきたいと思います

▲上村ひなの。日向坂46×MLB7150円（ニューエラ）

小坂菜緒(NAO KOSAKA×NEW YORK YANKEES)

日向坂46がこんな豪華なコラボをさせていただけて光栄ですし、見る人が見ればわかる通好みなデザインも素敵です

▲小坂菜緒。日向坂46×MLB7150円（ニューエラ）、配色ブラウス3万800円（ノントーキョー）

大野愛実(MANAMI ONO×LOS ANGELES DODGERS)

すごく特別感のあるデザインで、シンプルな着こなしのアクセントにもなり、可愛いなって思いました

▲大野愛実。日向坂46×MLB7150円（ニューエラ）、ストライプシャツ4990円（イズントシー）

正源司陽子(YOKO SHOGENJI×CHICAGO CUBS)

「どのチームも格好良くて選べない」という方は、推しメンが被っているキャップを選んでいただきたいです！

▲正源司陽子。日向坂46×MLB7150円（ニューエラ）、セーラーカラー1万5400円（ノントーキョー）3月5日(木)〜発売中

>> 日向坂46 OFFICIAL GOODS STORE

3月30日(月)〜発売開始

>> ニューエラ

3月30日(月)〜発売開始

>> ZOZOTOWN

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＜文／富永修朗 スタイリスト／船橋翔大（DRAGON FRUIT） ヘアメイク／Mao、遠山祐紀、AMU、今泉里佳子、渋谷絵里奈、新山千佳、りこぴん、宇賀持萌＞

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