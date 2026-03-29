2026年3月30日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月30日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
1人で過ごす時間が大事。本や音楽でリフレッシュして。
人間関係に悩みが発生しそう。事態を冷静に分析してみること。
家の用事に振り回されて、実りが少ない日。きっちり抗議を。
気分が緩みがち。音楽を聴いて気持ちを引き締めること。
大きな援助運あり。親族から金銭面での応援があるかも。
ドタキャンすると信用が失墜。用事がかぶったら、優先順位を付けて対応を。
気配りが幸運のカギ。後輩の面倒を見ると感謝されそう。
メールが幸運の使者。遠くの友人に連絡してみると◎。
流行を意識してみること。面白い発想につながる暗示が。
強運デー。思い切った勝負をするなら今日こそチャンス！
自分を押し出して。周囲は「強いあなた」を望んでいるはず。
大役が回ってきそう。自信がなくても引き受けると◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
1人で過ごす時間が大事。本や音楽でリフレッシュして。
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
人間関係に悩みが発生しそう。事態を冷静に分析してみること。
10位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
家の用事に振り回されて、実りが少ない日。きっちり抗議を。
9位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
気分が緩みがち。音楽を聴いて気持ちを引き締めること。
8位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
大きな援助運あり。親族から金銭面での応援があるかも。
7位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
ドタキャンすると信用が失墜。用事がかぶったら、優先順位を付けて対応を。
6位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
気配りが幸運のカギ。後輩の面倒を見ると感謝されそう。
5位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
メールが幸運の使者。遠くの友人に連絡してみると◎。
4位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
流行を意識してみること。面白い発想につながる暗示が。
3位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
強運デー。思い切った勝負をするなら今日こそチャンス！
2位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
自分を押し出して。周囲は「強いあなた」を望んでいるはず。
1位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
大役が回ってきそう。自信がなくても引き受けると◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)