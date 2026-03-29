二宮和也「オソロっちだぜ」嵐メンバーへのWBCお土産公開「同じの欲しい」「絆感じる」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/03/29】嵐の二宮和也が3月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。メンバーへのお土産を公開し、反響が寄せられている。
【写真】ニノがメンバーに贈った「素敵すぎる」お土産
『ワールド・ベースボール・クラシック（以下、WBC）』の中継のため、アメリカ・マイアミを訪れていた二宮。この日の投稿では「そうそう。WBCでお土産（嵐のね）を買ったんだけど、今回はちゃんと5個買いました笑」と嵐のメンバー分も購入したという『WBC』オリジナルのキャップを公開し「オソロっちだぜぇぇ」と明かしていた。
この投稿にファンからは「素敵すぎる」「同じの欲しい！」「全員で帽子被った写真待ってます！」「絆感じる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ニノがメンバーに贈った「素敵すぎる」お土産
◆二宮和也、嵐メンバーへのお土産公開
『ワールド・ベースボール・クラシック（以下、WBC）』の中継のため、アメリカ・マイアミを訪れていた二宮。この日の投稿では「そうそう。WBCでお土産（嵐のね）を買ったんだけど、今回はちゃんと5個買いました笑」と嵐のメンバー分も購入したという『WBC』オリジナルのキャップを公開し「オソロっちだぜぇぇ」と明かしていた。
◆二宮和也、嵐メンバーへのお土産公開に反響
この投稿にファンからは「素敵すぎる」「同じの欲しい！」「全員で帽子被った写真待ってます！」「絆感じる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】