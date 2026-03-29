◆第２３回はがくれ大賞典・重賞（３月２９日、佐賀競馬場・ダート２０００メートル）

今年度を締める佐賀の重賞は１１頭立て（佐賀７、大井１、兵庫２、高知１）で行われ、高知からの参戦で単勝１・５倍で断然１番人気のシンメデージー（牡５歳、高知・打越勇児厩舎、父コパノリッキー）が連覇を飾った。３番手から進め、３、４コーナーの中間で先頭に立つと、最後の直線ではヴィアメントの追い上げを封じ、１馬身半差をつけて先頭でゴールに飛び込んだ。勝ちタイムは２分９秒１。

２４年土佐春花賞（高知）、西日本クラシック（園田）、西日本３歳優駿（金沢）、土佐秋月賞（高知）、２５年はがくれ大賞典（佐賀）に続く重賞６勝目。昨年の同レース以降は帝王賞で９着など、強敵を相手に苦戦が続いていたが、ここで完全復活の走りを見せた。吉原寛人騎手は２４年のセイカメテオポリス（大井）、昨年のシンメデージーに続き３年連続の勝利となった。

大井から参戦した３番人気のヴィアメント（石川倭騎手）が２着。兵庫から参戦のマルカイグアス（吉村智洋騎手）が３着に続いた。

吉原寛人騎手（シンメデージー＝１着）「シンメにとっては復活をかける一戦で、無事に結果を出せてホッとしています。

（きょうの状態は）休養を挟んで、調教では状態は良くなっていたので、あとは気持ちだけだなと思っていたのですけど、きょうはしっかりレースをしてくれて、気持ちが途切れることなく走り切ってくれたので感動しています。

（レースプランは）枠も昨年同様、いい枠をもらいましたし、マルカも行くだろうなというのはあったので、それも射程圏に入れながら競馬をして、シンメの力を信じて乗りました。

（少しごちゃついた感じもありました）僕は枠順的に結構、スムーズにはレースの流れに乗れたので、ほかの馬の方がしんどかったのかなと思います。３コーナーでマルカの手応えも怪しくなってきたので、あとは後ろだなと。ヴィアメントは北国王冠でやられて（１番人気のケイアイパープルに騎乗して５着）怖い脚があるので、何とかしのいでほしいと思ったのですけど、しっかりハミをとってくれたので、そこはうれしい誤算というか、いいときのシンメに戻ってきたと思います。

（これからについて）苦しんだ時期はありましたけど、今年、シンメの快進撃を皆さんにお見せできればと思っています。またＪＲＡと戦って結果を残したいなと思います。今後のシンメを楽しみにしてまた、見てください」