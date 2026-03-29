フジテレビの梅津八重子アナウンサーが２９日にインスタグラムを更新。近況をつづった。

「子どもたちの卒業や新生活ではなく、この春は私自身に久しぶりに大きな変化があった」と書き出し、「『日曜報道ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ』が終わった。自分が７年務められたことに驚き、心から感謝した。同時に、半世紀近く続いた日曜朝の政治討論番組の歴史を思うと、心が震える」とキャスターを務め、２２日に最終回を迎えた「日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ」への思いを明かした。「最終回のスタジオで私の自撮り写真に入ってくれた人たち。大好きだー！そして、この何倍もの人に番組は支えられてきた。橋下さんやゲストをどうやって盛り上げるか。作戦会議は、毎週本当に楽しかったし、とても勉強になった」と裏側を語り、出演者との集合ショットをアップした。

続けて「今朝は久しぶりに目覚ましをかけない日曜だったけど、早くに目が覚めて、『ボクらの時代』の最終回をしっかり見た。今は『ＳＵＮＤＡＹブレイク』を見ている。日曜朝って、こんな感じなのだな。いいものだな」と家で過ごす日曜の良さをつづり、「それぞれの新しい生活に幸多からんことを」と締めくくった。

この投稿には「終わってしまうのは残念」「枠移動しても残して欲しかった」「日曜日の楽しみが一つ減る」「本音の対談とても好きでした」「更なるご活躍期待しています」などの声が寄せられている。