◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト５―３ＤｅＮＡ（２９日・横浜）

「すごいことです。はい」。ほとんど聞き取れないほどのかすれ声が、３日間の激闘の証しだ。池山隆寛新監督（６０）率いるヤクルトが、２点を追う８回に一挙５点を奪う逆転劇で開幕３連勝。前年最下位チームの開幕３連勝は、セ・リーグでは０８年ヤクルト以来。球団のルーキー指揮官では９９年若松監督（４連勝）以来のロケットスタート成功だ。

開幕から２番にサンタナを置いた攻撃的布陣が的中した。ゼロ行進が続いていた８回、先頭の代打・宮本からの３連打で築いた無死満塁で、来日６年目の勝負強い助っ人が「強打できる球を待っていた」と、フルカウントから高めに浮いた石田裕のシンカーを右中間へ走者一掃の逆転二塁打。さらに相手のミスをついて２点を加え、勝負を決めた。

１、２戦目は自らマウンドに行っていた投手への声がけも「聞き取れないから」と、この日は投手コーチに任せていたが、一気の猛攻に「あれだけつながるとは思わなかった」と、気がつけばガラガラの叫び声をあげながらベンチ最前列に飛び出していた。そんな熱い指揮官に、右肘手術からの再起を期すサンタナも「チームを盛り上げてくれる」と信頼を寄せる。最高のムードで３１日からは本拠地・神宮で同じく開幕３連勝の広島と激突。還暦のニューリーダーは「まだ先があるんで、うまくいくかどうか分かりませんけど、まず私の声を治したいと思います」と笑った。