プロ野球開幕カード3連戦がそれぞれ終了。SNSには下馬評を覆して3連勝を飾った広島、ヤクルトの両ファンの歓喜の声が溢れた。一方で期待が外れた球団のファンは…。

【広島ファンの声】「今年は驚かされる。開幕3連戦まさか三連勝とはね」「今年は一味違う」「今年のカープは楽しめそうじゃのう！」

【ヤクルトファンの声】「燕開幕3連勝は上出来ビジター3連勝？夢じゃない？」「ヤクルト強いな」「さ、さ、3連勝!!!!さぁ赤飯を炊こう」

本命・阪神は開幕黒星スタートを切ったが、しっかり連勝で2勝1敗と勝ち越した。とくに3戦目は終盤の打線爆発で勢いを繋いだ。

【阪神ファンの声】「2勝1敗でまずは勝ち越し。順調な開幕滑り出し。」「阪神の中継ぎ陣が昨年ほど盤石ではないね。」「まあ満足満足」「巨人戦ガチで痺れたわw」

逆に巨人は開幕白星スタートだったが、勢いは続かず。やはりファンは戦力を欠いた布陣が気がかりの様子だ。

【巨人ファンの声】「吉川、大勢、ライデルいないのが痛い」「大勢ライデルがおれば…になるとは」「あのローテじゃ巨人最下位もあるやんけ」

そして、まさかの3連敗スタート。開幕前の期待が高かった2球団のファンには酷な週末となった。

【DeNAファンの声】「12球団新監督の中で唯一まだ勝利がない状況ですね」「ベイ3連敗ちょっと驚きなんですが」

【中日ファンの声】「心へし折れるやろなんていうか、中日ドラゴンズですね」「初勝利が待ち遠しいっ！」

3月31日からは対戦カードが変わり、神宮球場はヤクルト―広島の3連勝対決。京セラドームは阪神―DeNA、オフに改修されたバンテリンドームは中日―巨人がそれぞれ3連戦で行われる。