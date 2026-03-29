バレーボールのＳＶリーグ女子、群馬グリーンウイングスは、山形に勝って初めてチャンピオンシップ出場を決めました。

ここまで勝率５割６分でリーグ７位につけるグリーンウイングス。この試合に勝てば、上位８チームで争うチャンピオンシップへの出場が決まります。

２８日のＧＡＭＥ１は、３対０のストレート勝ち。山形は、今シーズン３戦３勝と相性の良い相手です。試合はまずエース・ロジャンスキのスパイクで幸先よくスタートします。

２４対２３、グリーンウイングスのセットポイントの場面で再びロジャンスキ。強烈なバックアタックが決まり、第１セットをものにします。第２セットも奪い、セットカウント２対０とリードして迎えた第３セット。このセットも序盤からリズム良く得点を重ね、一時、８点をリードします。そして、２４対１８で迎えたマッチポイント。

試合を決めたのはエースのロジャンスキでした。グリーンウイングスは、山形をストレートで下し、ＳＶリーグ参戦２年目で初めて、チャンピオンシップ出場を決めました。

ＳＶリーグ女子は来週末の連戦でレギュラーシーズンの全日程が終了し、チャンピオンシップは来月１０日から始まります。