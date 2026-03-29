２９日の群馬県内は、桐生で２４・１℃を観測するなど春本番の陽気となりました。各地で桜の見頃を迎え、花見客でにぎわいました。

伊勢崎市の桜の名所「華蔵寺公園」で開かれている花まつり。園内には約６００本のソメイヨシノが植えられていて、今ちょうど見頃を迎えています。

２９日の県内は、桐生で２４・１℃、前橋で２３・４℃、館林で２３℃、伊勢崎では２２・６℃と各地で４月下旬から５月中旬並みの陽気となりました。

園内では、多くの家族連れが桜の木の下にレジャーシートを広げ花見を楽しんでいました。

公園管理事務所によりますと、園内のソメイヨシノは今週いっぱい楽しめるということです。

また、ＡｕｔｏＭｉｒａｉ華蔵寺遊園地もにぎわいを見せ、訪れた人たちは、お気に入りの遊具に乗りながら桜を満喫していました。華蔵寺公園の花まつりは５月１１日までで、期間中、多彩なイベントが開かれるほか遊園地では来月７日まで夜間営業も行われ、夜桜も楽しめそうです。

また、館林市では、桜と一緒に、こいのぼりが楽しめるまつりが開かれています。

館林市役所の近くを流れる「鶴生田川」の両岸を彩るのは、約２００本のソメイヨシノと色とりどりのこいのぼり。約６００メートルにわたる桜並木では今「さくらまつり」と「こいのぼりの里まつり」が同時に開かれています。

こいのぼりは、鶴生田川をはじめ、茂林寺川や多々良沼など４つの会場に掲げられ、あわせて約３０００匹のこいのぼりが飾られています。中には、５メートルを超えるものや家庭で役目を終えたものなど大小さまざまなこいのぼりが悠々と泳いでいます。

鶴生田川の桜は現在７分咲きで、まもなく満開を迎えるということです。訪れた人たちは桜をバックに水面にかかるこいのぼりの写真を撮るなどして楽しんでいました。

「さくらまつり」は来月８日まで、「こいのぼりの里まつり」は５月６日まで開かれ、夜はこいのぼりのライトアップも行われます。

春本番の陽気で一気に桜の開花が進んだ前橋市の県立敷島公園。桜を眺めながらピクニックやボートを楽しむ家族連れの姿が多く見られました。

前橋地方気象台によりますと、前橋市の桜の満開予想は、３０日の見込みだということです。

敷島公園では、愛犬と一緒に桜を楽しむイベント「ワンタイムＭＡＲＵＣＨＥ桜まつり」が開かれました。

愛犬家同士のコミュニティを広げようと、一昨年、埼玉県で始まったもので群馬での開催は初めてです。会場には犬のおやつや洋服などの販売、マッサージができる店など５６店舗が並びました。

訪れた人たちは、桜を見ながら愛犬と一緒に買い物を楽しんだり、記念撮影するなどして休日のひと時を満喫していました。