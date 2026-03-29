◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人６―１２阪神（２９日・東京Ｄ）

阪神・藤川球児監督は２度の逆転で制した熱戦を終え、興奮気味に振り返った。

「もうシーソーゲームといいますか、こういう展開になったというところで言えば、どっちに転ぶかは分かりませんけど…。チームが全員束になっていってくれたことには、満足しています」

初回に先制を許し、２回に逆転したが、３回に４点リードをひっくり返された。それでも、１点ビハインドとなった８回に途中出場の坂本が一死二、三塁から同点打を放ち、代打・木浪の二塁への２点打で勝ち越した。９回にはチーム１号となる森下の左越えソロが飛び出し、終わってみれば２ケタ得点。開幕３戦目までの１２得点は９６年の４月６日の巨人戦（東京Ｄ）以来、３０年ぶりだった。

巨人打線の印象を問われると、「見ての通り攻撃力がありますし、どの球場も打球が少し遠くに飛んでいるような雰囲気もありますので野球の景色というのが今シーズンまた少し違うかもしれないですし。このあたりどうなっていくか見守りながらゲームを行っていく」と口にし、「もう帰ろうよ」とほほえんだ。チームは３１日にホーム開幕戦となるＤｅＮＡ戦（京セラＤ）に臨む。