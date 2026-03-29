◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第13節 BR東京 33―7 相模原（2026年3月29日 東京・秩父宮ラグビー場）

5位のBR東京は、10位の相模原を33―7（前半21―0）で下して今季8勝目を挙げた。

BR東京は前半16分、FBアイザック・ルーカス（27）が右の大外から内側へ切り込んで先制トライ。同36分には敵陣ゴール前スクラムのチャンスから左へ展開してFBルーカスが悠々と連続トライを決めた。さらに同41分、WTBメイン平（25）のゲインからCTBラズロー・ソード（22）→SO中楠一期（25）へとパスをつないで中楠が飛び込みながらトライを決めた。

21―0で折り返し、後半2分にはNo・8ファカタヴァ・アマト（31）が相手ディフェンスを何度か振り切りながら約45メートル走りきってトライを決めた。同31分、相模原のCTBルカニョ・アム（32）にトライを与えて26―7に。最後は同40分、PRパディー・ライアン（37）が中央突破トライを決めて33―7で快勝した。

7失点は今季最少。タンバイ・マットソン・ヘッドコーチは「いつもはフィニッシュが良くて逆転勝ちが多いけど、今日は良いスタートだった。10失点以下に抑えられたのはドミネートできたと言える」とディフェンス力を評価した。前半27分から10分間のシンビンで1人退場となった時間帯も得点を与えず。SHのTJ・ペレナラ主将（34）は「14人になっても自信を持って戦えた。相手はボールキープしてくるけど、自分たちはフィットネスがあるから大丈夫と伝えた」と振り返った。