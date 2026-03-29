「ドジャース３−２ダイヤモンドバックス」（２８日、ロサンゼルス）

この日が３１歳の誕生日で、ボブルヘッドデーだったウィル・スミス捕手の逆転２ランで、ドジャースが開幕３連勝を飾った。観客席には、テレビでもおなじみの日本人男性の姿があった。

「ひるおび」（ＴＢＳ）、「シューイチ」（日本テレビ）などテレビにひっぱりだこの航空・旅行アナリストの鳥海高太朗さん。プライベートで開幕３連戦を見るために、渡米していた。

開幕戦は、バックネット裏の少し３塁側の２階席で観戦。チケット代は「４２１ドル（約６７０００円）でした。２月にマスターカード先行予約で公式サイトから買えました。４２１ドルの席も開幕戦でなければ２００〜３００ドル程度（明日のゲームも今日と近い席で観戦しますが２７５ドル）ですが、記念すべき試合ということで高かったです」とＳＮＳで詳細に報告した。

２戦目はバックネット裏の２階席。３戦目は、１階席のバックネット裏の後ろから応援したという。球場グルメも堪能。２年前の開幕戦でも食べた「築地銀だこ」（チーズ＆ワカモレ）を再び購入したそうだが、「６個入り１３．９９ドル（当時で約２１００円）」だったものが、今回は「６個入り１６．９９ドル（現在のレートで約２７２０円）」に３ドル値上がりしていたという。

鳥海さんは今回、「ＡＮＡの上級会員に付与されるアップグレードポイントを使ってビジネスクラス」に搭乗。大柄な鳥海さんでも余裕の、個室感のある広々豪華座席、料亭のような機内食を紹介していた。