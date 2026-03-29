米マット最高峰でサバイバルを戦う日本人女子レスラーが元世界王者から勝利を奪取。試合前から自信満々の“美しき狂気”と“美人秘書”のやり取りに多くの反響が寄せられている。

【映像】“ド派手ビジュ”日本人美女と“美腹筋”秘書パートナーの作戦会議

日本時間28日に放送されたWWE「SMACK DOWN」で、日本人スーパースターのジュリアと、元世界王者ティファニー・ストラットンが対戦。WWE女子US王座を保持するジュリアと、そのベルトを狙うティファニーの対戦となったがこの日はタイトルのかからないワンマッチ。それでも、ティファニーのアクロバティック技を受け切り、最後は必殺技“プリティエスト・ムーンサルト”に膝を合わせる逆襲で勝利している。

WWE公式インスタグラムは試合前のジュリアと相棒の“美人秘書”キアナ・ジェームズのやり取りを公開。キアナがティファニーに敗れたことで「自分が舐められる！」とジュリアが激昂するなど、関係悪化も囁かれていたが、この日はコーヒー片手に仲良く作戦会議。キアナが「調子はどう？」と尋ねると、ジュリアは日本語と英語を交え「ティファニーの時間は終わり。Tiffany time is over!」と、ティファニーの決め台詞をもじって返答。結果的に宣言通りの勝利となった。

この日のジュリアはスタッズが全面に敷き詰められたトップスにベルトを掲げるスタイル、キアナは鍛え上げられた“美腹筋”がチラリと覗くコーディネートを披露。この投稿には約1.7万件の“いいね”が集まり、「ティフィーの時間は終わった、ジュリア最高！」「偉大なジュリア、美しき狂気！」「お気に入りの2人」「英語も上手くなってる」などのコメントがついていた。

ジュリアが持つWWE女子US王座のベルトに関しては、ティファニーの他にも初代王者のチェルシー・グリーンなども虎視眈々と狙いを定めている。リングでの評価を高めるキアナの“裏切り”の噂も絶えないが、日本人スーパースターのベルトをめぐるストーリーはどんな展開を見せるのか。今後のストーリーに注目だ。

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