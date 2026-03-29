女優の田中麗奈（45）が、28日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。美容法と健康法を明かした。

島崎和歌子は田中の印象を「ずっと高校生のイメージ」と話し、「もう45です」と言う田中に「見えないねー」と驚きの表情を見せた。

田中は「結構、今、40代のみなさん、みな若いですよね。だから周り見ても頑張んなきゃな」と明かした。

加藤浩次から「何を頑張ってるんですか？」と聞かれると、「サウナとか…」と答えた。さらに「運動も好き」と明かし、週2〜3回ジムに行き走るという。「有酸素で、最近は2キロ半をダッシュで走って。その後、ちょっと歩いて、ダッシュで走ってを繰り返す」と明かした。

さらに風呂の入り方を「熱い45度のお風呂にガッって入って、そのあと冷水シャって1分浴びて。それを5回繰り返す」と説明した。加藤が「それ、いいんですか？体に」と聞くと、「それが、やると湧き上がってくるんですよ、やる気が。もうすごい元気になって、それは割と好きですね」と話した。

すると加藤が「何か古くないですか？ そのやり口」とツッコむと、「ある銭湯で知ってからやるようになった」と明かした。45度の熱さに驚きの声が上がると「サウナより時間かからないんで。サクッと汗かきたいときに…すごい自律神経が和らいだのか、とっても眠くなって…、ふわ〜って、こう眠くなって」と説明。加藤が「そんな46度とか、45度に入ったら、そりゃ疲れるから眠くなりますよ」と言い、田中は「体がだるくて」と笑った。

加藤から「健康に気をつかっている？」と聞かれると「好きですし、気はつかいますね、仕事柄ね」と答えた。

そして食べ物について「朝食とか、こういうのがいいよって言われたら試していく」と言い、ゆで卵やおかゆにハマった時期があったと明かし、「今は最初、起きた時の胃が空っぽの状態で入れるものっていったら野菜がすごくいいっていうことで、スープとか、おみそ汁に野菜入れて飲むようにしてます」と語った。

すると加藤が「田中さん、いいですね。『やってる』って言うから。『何もやってないです〜』っていう女優さんじゃないじゃないですか。アレめっちゃやってるでしょ？」と話すと、島崎が「死ぬほどやってると思います。じゃないと持たないです、40超えたらね」と続けた。田中は「持たない、持たないです。めっちゃ頑張ってます」と言うと、「いい！」「いい！すごい！」「それ、いい！頑張ってるって言ってくれるのうれしいわ」と絶賛の声が上がった。