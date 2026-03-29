ロサンゼルス・ドジャースが、28日、公式Instagramを更新。昨季のワールドシリーズ制覇を祝う大谷翔平（31）らがチャンピオンリング授与式を行った際の動画を公開し、指輪を付けた「ある位置」がファンの間で話題になっている。

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投稿された動画は、球団カラーの青いケースから、ダイヤがちりばめられた豪華仕様のリングを取り出し、喜びを爆発させるナインの様子を収めたもの。一昨年に続き、2個目のリング獲得となった大谷は、右手の人差し指に装着すると、静かに喜びをかみしめた。

さらに動画は、満面の笑みを浮かべる佐々木朗希（24）や、ワールドシリーズMVPに輝いた山本由伸（27）がリングを見つめる姿も収められている。

【画像】2個目のチャンピオンリングを装着する大谷（画像はドジャース公式Instagramより引用）

この投稿には、ネットユーザーから「3連覇に向けて 頑張って！」「今年もリング増やしてほしい」といった大谷の活躍を期待するコメントが寄せられた。また、「大谷さんはどの指に 右手の人差し指に」「左手の薬指は真美子さんのために」「10連覇狙うなら指1本足りなくね？と思ったがユニコーンは角があったな」といった指輪の位置に注目した声も寄せられている。