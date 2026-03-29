「指示待ち部下」に悩む上司は少なくありません。特に、「出世に興味がない若手」と「モチベーションを失った年上部下」は仕事に対して消極的になりがちです。デキる上司は、こうした部下に対してどうアプローチしているのでしょうか。（Mentor For代表 池原真佐子）

指示待ち部下に

悩むマネジャー

今、多くのリーダーを悩ませているのが「指示待ち部下」の存在です。

それも、悩みは二極化しています。「出世に興味がなく、リスクを避ける若手」と、「年下上司との関係に屈折した思いを抱え、モチベーションを失った年上部下」。

どちらも組織の推進力を削ぐ課題ですが、根底にある処方箋は同じだと感じています。

今回は、この2つの難しい層への接し方について考えていきたいと思います。

「出世＝コスパが悪い」と考える若手

デキる上司はどうする？

まずは、若手世代の「指示待ち」についてです。期待を込めてフィードバックをしても「今のままでいいです」と返され、がっかりした経験はありませんか？

Z世代を中心とした若手にとって、仕事は人生の全てではありません。 彼らはワークライフバランスや自分らしさを重視する傾向があります。

プライベートの時間を削ってまで責任を負うことに魅力を感じておらず、上下関係のはっきりした組織よりも、対等に意見を言えて、心理的安全性が高い「フラットな関係性」を好みます。

彼らが動かないのは、上司が見せている「出世した先の景色」が、多忙と責任ばかりが増える「リスク」や、あるいは一種の「罰ゲーム」のように見えているからかもしれません。

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