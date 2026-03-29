宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」を用いた『ちびまる子ちゃん』のノンクレジットED映像が公開に！新ED主題歌としてオンエアもスタート
宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」が、アニメ『ちびまる子ちゃん』の新ED主題歌としてオンエアスタート。そしてYouTubeでは、早速楽曲とED映像が公開された。
■「自分を大切に、愛する人を大切に、今を大切に優しく逞しく生きてほしいという思いがこもった歌ができました」（宇多田ヒカル）
新曲発表時にはSNS上で「毎週日曜の夜が待ち遠しくなりました」「ビックリ！楽しみです」と期待の声が多く集まるなか、3月29日に放送された『桜咲く みんなに幸あれ！春の1時間スペシャル』にて初披露となった「パッパパラダイス」。オンエア後、楽曲・そしてエンディング映像がYouTube上で公開となった。
なお、「パッパパラダイス」のリリース情報に関しては、追って発表予定。宇多田ヒカルのオフィシャルサイトやSNSをチェックしよう。
■宇多田ヒカル コメント
まるちゃんと同じ9才の時に出会った『ちびまる子ちゃん』は、アメリカから日本に引っ越してきたばかりだった私にとって日本の日常と世界どこでも変わらない人間味を同時に感じさせてくれる作品で、それまで触れてきたアニメや漫画とは全く違う独特な温もりとシュールさの虜になり、さくらももこさんのファンになりました。
エッセイ集も読むようになって、いつの間にか私もデビューして、さくらももこさんの本に自分の名前が登場して驚いて、時を経て同じく一児の母になった今、このエンディング主題歌のオファーをいただいて、ご縁を感じてとても嬉しかったです。
日常の見逃されてしまいそうな小さな場面に起こる呼びようもないけど誰しもが感じたことのある気持ちの繊細な描写、どんな時もユーモアと好奇心を忘れない鋭くも救いにも溢れた眼差し、混沌とした世界と人間のカッコ悪さや受け入れ難い部分をも包み込む優しさ。
色々なことを教えてくれたさくらももこさん作詞の「おどるポンポコリン」というとんでもない名曲で始まる番組の最後に流れる歌を書くプレッシャーを感じながらも…世界の子どもたち、そして大きくなった子どもである私たち大人みんなに、自分を大切に、愛する人を大切に、いつか思い出になってしまう今を大切に、優しく逞しく生きてほしいという思いがこもった「パッパパラダイス」という歌ができました。言葉ではない歌詞の部分や自由な展開を楽しんでください。
エンディング映像も素敵で、泣けます。よろしくお願いします。
■番組情報
フジテレビ『ちびまる子ちゃん』
毎週日曜 18:00～18:30
(C)さくらプロダクション / 日本アニメーション
■関連リンク
『ちびまる子ちゃん』オフィシャルサイト
https://www.chibimaru.tv/
宇多田ヒカル OFFICIAL SITE
https://www.utadahikaru.jp/
■【画像】『ちびまる子ちゃん』ED映像カット 他
(C)さくらプロダクション / 日本アニメーション