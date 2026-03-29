宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」を用いた『ちびまる子ちゃん』のノンクレジットED映像が公開に！新ED主題歌としてオンエアもスタート

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宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」が、アニメ『ちびまる子ちゃん』の新ED主題歌としてオンエアスタート。そしてYouTubeでは、早速楽曲とED映像が公開された。

■「自分を大切に、愛する人を大切に、今を大切に優しく逞しく生きてほしいという思いがこもった歌ができました」（宇多田ヒカル）

新曲発表時にはSNS上で「毎週日曜の夜が待ち遠しくなりました」「ビックリ！楽しみです」と期待の声が多く集まるなか、3月29日に放送された『桜咲く みんなに幸あれ！春の1時間スペシャル』にて初披露となった「パッパパラダイス」。オンエア後、楽曲・そしてエンディング映像がYouTube上で公開となった。

なお、「パッパパラダイス」のリリース情報に関しては、追って発表予定。宇多田ヒカルのオフィシャルサイトやSNSをチェックしよう。