テリー伊藤、“国宝級”の車を披露 なんと「高倉健さんの愛車のポルシェ」車内外ディティール紹介
演出家のテリー伊藤（76）が29日、自身のインスタグラムを更新し、「高倉健さんの愛車のポルシェ」を披露した。
【写真】テリー伊藤が紹介「高倉健さんの愛車のポルシェ」
テリーは、写真とともに「高倉健さんの愛車ポルシェ登場！」と紹介。「横須賀のガレージに友人が高倉健さんがフランスで購入したポルシェを乗ってきてビックリ」と明かした。
「ボディに『Ken Takakura』、シフトノブは『KT』、さらに特別オーダーのウッドのダッシュパネル。さすが健さん、車に後光がさしていました 高倉健さんのポルシェが実在するなんて国宝級です」と感嘆。
そして「来月4月最終土曜日、横須賀ガレージ開催予定！皆さん遊びに来てね」と呼びかけた。
【写真】テリー伊藤が紹介「高倉健さんの愛車のポルシェ」
テリーは、写真とともに「高倉健さんの愛車ポルシェ登場！」と紹介。「横須賀のガレージに友人が高倉健さんがフランスで購入したポルシェを乗ってきてビックリ」と明かした。
「ボディに『Ken Takakura』、シフトノブは『KT』、さらに特別オーダーのウッドのダッシュパネル。さすが健さん、車に後光がさしていました 高倉健さんのポルシェが実在するなんて国宝級です」と感嘆。
そして「来月4月最終土曜日、横須賀ガレージ開催予定！皆さん遊びに来てね」と呼びかけた。