3月27日、元安芸高田市長で、政治団体「再生の道」前代表を務めた石丸伸二氏が、ABEMAの恋愛リアリティーショー『恋愛病院』に出演することが発表され、大きな話題を呼んだ。一方で、この番組にドラマ『ごくせん』シリーズ（日本テレビ系）で主要キャストとして出演した俳優が参加することがわかり、SNSをざわつかせている。

「番組のコンセプトは “本気の恋を忘れたワケあり男女10人が恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活” と謳っています。見届け人は、アレン様、実業家の “ひろゆき” こと西村博之さん、女優の真木よう子さん、玉城ティナさんの4名。石丸氏はこの参加者10名に入っており、サンタクロース姿で笑顔を浮かべるビジュアル写真も公開されました」（スポーツ紙記者）

石丸氏が恋愛関連の番組に出演することで注目を集めたが、Xでは

《ごくせんの石黒英雄がここにいるのすっっっごい嫌だ》

《ごくせん2のもこみち枠が石黒君やった記憶 なんで、、こんなチープな番組でなくていいのに》

など、俳優の石黒英雄が『恋愛病院』に出演することにショックを受ける声が聞かれていた。

28日のABEMAの公式Xが投稿した男女10人のプロフィールには、石黒の名前が記されており、石丸氏とともにこのリアリティーショーに参加する。

石黒は2004年に第17回「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でグランプリを受賞し、翌年から俳優として活動を始めた。とくに、『ごくせん』シリーズとの縁は深かった。

「2005年の『ごくせん』第2シリーズでは、元KAT-TUNの赤西仁さん演じるキャラクターの弟役、2008年の第3シリーズでは、三浦春馬さんやHey! Say! JUMPの高木雄也さん、三浦翔平さんらとともに、主要生徒役で出演しました。短気な性格ながら仲間思いの青年を好演し、俳優として知名度を高めました。その後も、2013年の日曜劇場『半沢直樹』（TBS系）に出演し、2016年の『ウルトラマンオーブ』（テレビ東京系）では主人公を演じ、“ヒーロー俳優” としても人気を博しました」（芸能記者）

俳優として多くのドラマに出演してきた石黒が、恋愛リアリティーショーに出演することは衝撃的だったようだ。

「『恋愛病院』の出演者には、元ミス東大でタレントの神谷明采（あさ）さんも出演します。ただ、神谷さんは2月に自身のXでフランスからの帰国時にファイナルコール（最終搭乗案内）で乗れたことを自撮り写真つきで投稿したところ、ほかの乗客やスタッフへの迷惑行為としてSNSで炎上しました。今回、石丸氏や神谷さん、さらに見届け人のひろゆきさんなど、なにかとSNSをざわつかせるメンバーが多いため、人気俳優である石黒さんの “仕事選び” が心配になる人もいたのかもしれません」（同前）

現在37歳の石黒だが、どんな “恋リア” を見せるのか。