池脇千鶴『ばけばけ』撮了姿に反響「こんなに素敵な『お婆ちゃん』なっていたとは」…「助演女優賞」呼び声

池脇千鶴『ばけばけ』撮了姿に反響「こんなに素敵な『お婆ちゃん』なっていたとは」…「助演女優賞」呼び声