ベスト8が出揃った今シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は、4月の第2週に準々決勝1stレグ、第３週に同2ndレグが行われる。最大の注目は、レアル・マドリードとバイエルン・ミュンヘンの対戦だろう。



CLの優勝回数ではレアルが15回でトップであるのに対して、バイエルンもこれまで歴代3位となる6回の優勝を達成。両者の対戦は常にハイレベルな熱戦となることから『欧州クラシコ』とも呼ばれている。





この大一番について、レアルのアントニオ・リュディガーがドイツメディアの取材に応じた際にコメントした。現在ドイツ代表の活動に参加しているリュディガーは、バイエルンについて尋ねられると、以下のように語った。「間違いなく現在世界トップクラスのチームと今度の準々決勝で対戦するということをレアルの関係者全員が理解している。今のバイエルンは、アーセナルとともにヨーロッパのベストチームだ」(ドイツ紙『tz』より)また、リュディガーは警戒すべき選手として真っ先にハリー・ケインの名前をあげている。「彼は、僕の中では世界でトップ3に入るストライカーだ。僕らはチーム全体で彼を抑えないといけない」2014年4月以降、直近8回の対戦はレアルの6勝2分け。データ上はレアル優勢となっているが、果たして今回の対戦を制して準決勝に駒を進めるのはどちらのチームになるのだろうか。