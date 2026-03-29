◇ファーム・リーグ・西地区 ソフトバンク10―1オリックス（2026年3月29日 タマスタ筑後）

ソフトバンクの前田悠伍投手（20）が29日、オリックスとのファーム公式戦で先発登板。4回58球1失点、5奪三振だった。

「顔が前に突っ込みすぎないで、キャッチャーとの距離をとって投げられているのが一番良かった」

ファーム公式戦2試合目の登板となったこの日、4安打を悔やみながらも手応えを感じている。「真っすぐは右のインコースのラインがしっかり出ていたし、強さもあった。カーブはしっかり指にかかって、何球か浮いてしまったけど低めに集められた」。この好感触は、前回登板の20日の阪神戦（タマスタ筑後）で掴んだ“しっかり叩く”という良い感覚を、8日間で固めることができたからだと分析している。

対戦したオリックスの「3番・左翼」は、大阪桐蔭の2学年先輩である池田陵真外野手（22）だ。初戦の27日に「インコースにいきます」と宣言。「そういう時は絶対チェンジアップを投げてくるやん」と突っ込まれながらも、1打席目は内角を攻めた直球でフライアウト、2打席目は2死一、二塁のピンチをカーブで空振りに仕留めた。2打席の直接対決を制した前田悠は「池田さんの（打席の）ときが一番楽しかったです」と目を細めた。

3年目の今季は1軍の開幕ローテーション入りを狙っていたものの、体調不良により惜しくも2軍スタートとなった。激しい争いは続くが1軍への思いは強い。「今すぐに（1軍に）行きたい。2軍で去年も一昨年も投げていた。他の先発ピッチャーとしっかり差をつけられるように、いつ呼ばれても良いようにしていきたい」。オフ期間に長い時間をともにして、同じ背番号41をつけていた千賀は、高卒3年目にブレーク。「千賀ロード」を進むべく、努力を続けていく。