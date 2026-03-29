「ファーム西地区、阪神１−１広島」（２９日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

阪神は広島に引き分けた。先発の茨木は６回１／３を４安打１失点と好投。打線は三回２死三塁から西純矢の左翼フェンス直撃の二塁打で先制。岩貞、椎葉、津田とつなぎ、投手戦を演出した。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−先発した茨木が好投。

「素晴らしかった。ストレート１４８（キロ）ぐらい出てたっけな。今年課題にしてたストレートの力、コントロールもね、全部良かったんじゃない。変化球の使い方とか、（捕手の）藤田とうまいことしっかり準備して、今日は入ったと思うよ。ゲームにね」

−藤田は２安打、盗塁も刺した。

「盗塁も刺したの大きかったよ」

−茨木の交代は球数の関係か。

「球数。大体８０から９０というところで。岩貞もやはり左バッターで、ちょっと火曜日とかも天気悪いんでね。今日は本来は六回までっていうとこやったんや、茨木はね。でも、すごくバランスよく投げていたというところも含めて、（七回も）いったけど。その後の椎葉にしても津田にしても、代わった梅野がいいリードしとるやん」

−福島が三塁打でチャンスメーク。ここまで４割以上の打率を残している。

「もう福島は言うことない。今日はちょっと守備妨害でスチールできなかったが、あれもね、いいスタートだったし。彼はもう今日は悔しがってんじゃない？あそこ、サヨナラの場面で、セカンドライナーか。そういう男よ。打てなかったことを悔しがる。明日の糧にするというかね。福島は努力の虫だ。今は努力の虫とか言わんか。他の選手も努力してんだよ。もちろんね」

−西純矢の打球はあと少しでスタンドイン。

「あー、そこが努力が足りん。これは努力が足りいう典型や。うん、これはもう努力が足りない典型。まだまだ。あと少しでホームランじゃないよ。あんなもんお前、まだまだ振り込みが足らないから。ホームランならへんねん。まだまだ福島の足元にも及ばんよ。西純矢なんて」

−期待しているからこそ指導した。

「期待してるからこそじゃない。当たり前の話やんか。誰がホームランで勘違いして。ホームランと勘違いしてるんじゃ、どうしようもない」

−課題が露呈。厳しく注意をした。

「いや、厳しくない。当たり前の話よ。そういうことですよ。やるべきことやらないと試合に出られなくなる」

−守備妨害に抗議を行った。

「あれはアンパイアのジャッジなんでね。それはもうバッターはやっぱり空振りした時に気を付けなあかんなという、いい教訓になりました。バッターボックスから出てないから大丈夫かなっていう考えだったけど、やっぱりアンパイアの判断っていうか、ジャッジなんで、それはもうアンパイアを尊重しなきゃいけない」

−谷端はバッターボックスから足は出ていなかった。

「出てない、足も出てないけどアンパイアのね、何回も言うけどジャッジだから。そういうところはやっぱり委ねてるんでね」