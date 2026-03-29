「あなたの演技、じっくり見せてもらう」証人出廷控えるナナ、自宅を狙った強盗犯に怒りの警告

凶器を持って自宅に侵入した強盗犯を自ら制圧して話題になった女優ナナが、出廷を前に複雑でありながらも毅然とした態度を示した。

去る3月28日、ナナは自身のSNSを通じて、「何かが大きく間違っている気がする。法がこうだと言うので、従うしかないのが現実」と綴り、来る4月に予定されている証人出廷に対する心境を吐露した。

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続けて、「皆さんとても心配されているけど、大丈夫。上手くやってくる」とファンを安心させる一方で、「ありのままの事実だけを話すことを誓う。あなたが、どれほど演技が上手いのか、じっくり見せてもらう」と加害者A氏に向けて強く警告した。

今回の事件は、2025年11月、30代の男性A氏が京畿道（キョンギド）九里（クリ）市阿川（アチョン）洞にあるナナの自宅に凶器を持って侵入したことから始まった。

当時、A氏はナナと彼女の母親を脅迫して金品を要求したが、ナナ親子は抵抗した末に自らA氏を制圧して、警察に引き渡した。この過程でナナ親子とA氏の両者が負傷した。

ナナ

理解に苦しむ状況は、その後に起きた。拘束起訴されたA氏が、自身も負傷したとして被害者であるナナを殺人未遂および特殊傷害の疑いで逆告訴したのだ。

しかし、警察は関連資料や状況を検討した結果、ナナと母親の対応を「正当防衛」と判断し、不送致処分を下した。これに対し、ナナもまたA氏を虚偽告訴の疑いで追加告訴し、法的対応を行った。

現在、A氏は強盗致傷の容疑で裁判中だが、法廷では「自宅に侵入したのは事実だが、強盗の目的はなかった」と核心的な嫌疑を否認しているという。

議政府（ウィジョンブ）地裁南楊州（ナミャンジュ）支部は、4月21日にA氏の3度目の公判を開き、ナナと母親を証人として呼び出し、尋問する予定だ。

なお、証人尋問は被害者保護の観点から非公開で行われる。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ〜彼女の決断〜』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。