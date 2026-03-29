「밥 볶아 주세요（パッ ポッカ ジュセヨ）」の意味は？〆まで楽しむ韓国ごはんの定番フレーズ！【韓国語クイズ】
韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「밥 볶아 주세요（パッ ポッカ ジュセヨ）」の意味知ってる？
「밥 볶아 주세요（パッ ポッカ ジュセヨ）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、〆のご飯料理を食べたくなった時に使える韓国語！
「밥 볶아 주세요（パッ ポッカ ジュセヨ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「焼き飯を作ってください」でした！
韓国グルメの楽しみのひとつ、〆の焼き飯を頼みたいときによく使われるひと言。
直訳すると「ご飯を炒めてください」という意味ですが、このフレーズを使うと店員さんが香ばしい焼き飯を作ってくれます。
あなたはわかりましたか？
覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『コネスト』
ライター Ray WEB編集部