「밥 볶아 주세요（パッ ポッカ ジュセヨ）」の意味は？〆まで楽しむ韓国ごはんの定番フレーズ！【韓国語クイズ】

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韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「밥 볶아 주세요（パッ ポッカ ジュセヨ）」の意味知ってる？

「밥 볶아 주세요（パッ ポッカ ジュセヨ）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、〆のご飯料理を食べたくなった時に使える韓国語！

「밥 볶아 주세요（パッ ポッカ ジュセヨ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「焼き飯を作ってください」でした！

韓国グルメの楽しみのひとつ、〆の焼き飯を頼みたいときによく使われるひと言。

直訳すると「ご飯を炒めてください」という意味ですが、このフレーズを使うと店員さんが香ばしい焼き飯を作ってくれます。

あなたはわかりましたか？

覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》
・『コネスト』

ライター Ray WEB編集部