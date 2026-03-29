ミス・バニー＆とんすけの春コーデ♡Areeam新作Disneyコレクション

春のおしゃれをとびきり可愛く彩る、心ときめくコレクションが登場♡Areeamから、ディズニー『バンビ』の人気キャラクター「ミス・バニー」と「とんすけ」をテーマにした新作アイテムが発売されます。優しい色合いや愛らしいデザインは、まるで物語の世界に入り込んだような気分に。春らしい軽やかなスタイルを楽しみたい方にぴったりのラインナップです♪

愛らしさ満点のトップス

「ミス・バニー」と「とんすけ」の魅力をぎゅっと詰め込んだプルオーバーは、日常コーデにも取り入れやすい一着。

花を抱えるミス・バニーと、お昼寝する姿のとんすけがプリントされ、見ているだけで癒されるデザインです。

フロントには春らしいギンガムチェックのロゴパッチをプラスし、カジュアルながらもフェミニンな印象に仕上がっています。

Disney ミス・バニー＆とんすけ/プルオーバー



価格：10,500円（税込）

カラー：Yellow／Gray(サイズ：フリー)

上質レースにときめく♡Yueの春夏コレクションで叶える洗練ランジェリー

物語を感じるチェックワンピース

ギンガムチェックをベースに、フリルやレースをあしらった華やかなワンピースは、春のお出かけにぴったり。フラワーモチーフのボタンや、襟の後ろに施された刺繍など、細部までこだわりが詰まっています。

キャラクターの世界観をさりげなく取り入れながら、大人でも着やすい上品なデザインが魅力です。

Disney ミス・バニー＆とんすけ/チェックワンピース



価格：14,000円（税込）

カラー：Pink／Blue(サイズ：フリー)

EC限定で楽しめる特別コレクション

今回のコレクションは、2026年3月27日（金）20時より自社ECサイト「STRIPE CLUB」で販売開始。オンライン限定だからこそ、ゆっくり選びながらお気に入りを見つけられるのも嬉しいポイントです。

春のおしゃれにときめきを♡

ミス・バニーととんすけの優しい世界観をまとえる今回のコレクションは、着るだけで気分が上がる特別なアイテム♡可愛さだけでなく、日常に取り入れやすいデザインも魅力です。

春の装いをより華やかにしてくれる一着で、自分らしいスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか♪