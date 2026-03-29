プロボクシングの元世界5階級制覇王者フロイド・メイウェザー（49＝米国）が28日（日本時間29日）に米ラスベガスで「Vegas Sports Today」のインタビューに応じ、9月19日にラスベガスのアリーナ施設「スフィア」での対戦が発表されていた元6階級制覇王者マニー・パッキャオ（47＝フィリピン）戦について「これは本当の試合ではない。エキシビションだ」と発言した。米リング誌などが報じた。

両者の対戦は2月にNetflixから発表されていた。メイウェザーは「現時点では試合がどこで行われるか正確には分からない。場所は決まっていない。スフィアは候補地の一つだが、100パーセント確定か分からない」と明かしたあと、パッキャオ戦は公式戦ではないと発言。「これはエキシビションなので、我々は二人とも勝者だ。つまり、我々はただステージに出て人々を楽しませ、素晴らしいショーを見せたいだけだ」と付け加えた。

メイウェザーとパッキャオは15年5月に「世紀の一戦」で対戦してメイウェザーが3―0で判定勝ち。11年ぶりの再戦に期待が高まる一方、真剣勝負なのか疑問の声も挙がっていた。

50戦無敗で17年6月の試合を最後に引退したメイウェザーは、2月に現役復帰も表明していた。4月に元統一世界ヘビー級王者マイク・タイソン（59＝米国）、6月には元キックボクサーのマイク・ザンビディス（45＝ギリシャ）とのエキシビションマッチも予定している。「まもなく開催されるタイソン戦からその後のプロの試合まで、俺のイベントほど多くの観客動員や世界中の視聴者、収益を生み出すものは他にないだろう」と豪語した。