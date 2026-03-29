西から天気下り坂 西日本や東日本は広い範囲で20℃以上に

あすは西から低気圧や前線が近づくため、天気は下り坂となるでしょう。午後は九州を中心に雨雲が広がって、雷を伴う所もありそうです。夜は、四国や中国地方にも雨の範囲が広がる見込みです。

【CGで見る】週間予報 火曜日は広い範囲で雨

東日本や北日本は晴れ間もありますが、きょうより雲が広がりやすく、東海や関東では一部でにわか雨の可能性があります。

朝の最低気温はこの時季としては高い所が多く、関東から西は13℃前後となりそうです。日中の気温はきょうより高い所が多く、西日本や東日本は広い範囲で20℃以上となるでしょう。

大阪や松江、福岡は24℃と、5月並みの所もある見込みです。札幌も13℃まで上がり、4月下旬並みとなりそうです。

【あす30日（月）の各地の予想最高気温】

札幌 ：13℃ 釧路：5℃

青森 ：14℃ 盛岡：16℃

仙台 ：13℃ 新潟：20℃

長野 ：22℃ 金沢：22℃

名古屋：23℃ 東京：21℃

大阪 ：24℃ 岡山：23℃

広島 ：22℃ 松江：24℃

高知 ：23℃ 福岡：24℃

鹿児島：21℃ 那覇：26℃

週間予報 火曜日は広い範囲で雨

週間予報です。火曜日は広い範囲で雨となり、沿岸部では風も強まって荒れた天気となるでしょう。水曜日も雨が降りやすいですが、週の後半は晴れ間もありそうです。くもりや雨でも気温は高めで、関東から西は20℃前後となる見込みです。