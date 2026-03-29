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西から天気下り坂　西日本や東日本は広い範囲で20℃以上に

あすは西から低気圧や前線が近づくため、天気は下り坂となるでしょう。午後は九州を中心に雨雲が広がって、雷を伴う所もありそうです。夜は、四国や中国地方にも雨の範囲が広がる見込みです。

【CGで見る】週間予報　火曜日は広い範囲で雨

東日本や北日本は晴れ間もありますが、きょうより雲が広がりやすく、東海や関東では一部でにわか雨の可能性があります。

朝の最低気温はこの時季としては高い所が多く、関東から西は13℃前後となりそうです。日中の気温はきょうより高い所が多く、西日本や東日本は広い範囲で20℃以上となるでしょう。

大阪や松江、福岡は24℃と、5月並みの所もある見込みです。札幌も13℃まで上がり、4月下旬並みとなりそうです。

【あす30日（月）の各地の予想最高気温】
札幌　：13℃　釧路：5℃
青森　：14℃　盛岡：16℃
仙台　：13℃　新潟：20℃
長野　：22℃　金沢：22℃
名古屋：23℃　東京：21℃
大阪　：24℃　岡山：23℃
広島　：22℃　松江：24℃
高知　：23℃　福岡：24℃
鹿児島：21℃　那覇：26℃

週間予報　火曜日は広い範囲で雨

週間予報です。火曜日は広い範囲で雨となり、沿岸部では風も強まって荒れた天気となるでしょう。水曜日も雨が降りやすいですが、週の後半は晴れ間もありそうです。くもりや雨でも気温は高めで、関東から西は20℃前後となる見込みです。