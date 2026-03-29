女優の田中麗奈（45）が28日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。若さと健康を保つために取り組んでいることを明かした。

田中の登場前にMCの「極楽とんぼ」加藤浩次が「映画デビュー28年」と紹介すると、女将として出演のタレント・島崎和歌子は「何かずっと高校生のイメージが」と目を丸くした。加藤は「その感じ分かる、分かる。可愛らしいねえ」と同調した。

そうして田中が登場し「もう45（歳）です」と明かすと、島崎は「えーっ！見えないねぇ」とその若さに仰天。田中は「結構今40代の皆さん若いんですよね。昔のイメージより」と言い、「だから周り見ても頑張んなきゃなと思う」と力を込めた。

具体的には「サウナも行ったりとか」と目を細め、そのほかには「運動も好きなので、ジム行って走ったりもしています」「週2、3回行けたらいいなって」と語った。

運動は「有酸素で、最近は2キロ半をダッシュで走って、その後歩いて、ダッシュで走ってっていうのを繰り返しています」と田中。

家では「お風呂の入り方も考えたりとか」「熱い45度のお風呂にガッと入って、そのあと冷水シャーッと1分浴びて、それを5回繰り返す」と振り返った。「やると湧き上がってくるんですよ、やる気が。もう凄い元気になって、それは割と好きですね」と声を弾ませた。

加藤が「何かそれ古くないですか？」とツッコミを入れると、「ある銭湯でそれを知ってからやるようになったんです」と平然と語った。かなり熱いと言われても「サウナより時間かからないんで、サクッと汗かきたいときに」と力説、「凄い自律神経がやわらいだのか、とっても眠くなって」と続けた。

加藤は「健康に気を使っているんですか」とあらためて訪ね、田中は「やっぱり好きですし、気は使いますね、仕事柄ね」と明言。食べ物についても「朝食とか、こういうのがいいよって言われたら試していく」「一時期ゆで卵にはまって、その次おかゆになって、今は最初起きた時に胃が空っぽの状態で入れるものって言ったら、野菜が凄くいいっていうことで、スープとか、お味噌汁に野菜入れて飲むようにしています」と打ち明けた。

加藤は「田中さんいいですね、やってるって言うから。“何もやってないです〜！”って言う女優さんじゃないですか。あれめっちゃやってるでしょ」と指摘し、島崎和歌子は「死ぬほどやってると思いますよ。じゃないと持たないですよ」ときっぱり。

田中は「持たないですよ。めっちゃ頑張ってます！」と両手を握りしめてアピールした。