応援している『ボーイフレンド2』メンバーランキング！ 2位「ボミ」を抑えた1位は？
2026年1月13日からNetflixで配信された『ボーイフレンド2』。日本初の男性同士の共同生活を追う恋愛リアリティーショーの第2弾では、10人の男性が冬の北海道を舞台に恋や友情を育むドラマチックな展開が繰り広げられています。
All About ニュース編集部は3月6〜9日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象にNetflixで配信中の日本初となる男性同士の恋愛リアリティーショーの第2弾『ボーイフレンド2』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「応援している『ボーイフレンド2』メンバー」ランキングを紹介します！
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2位は、ボミ。ピュアな恋愛に憧れ、初恋人を探しにきた純朴な大学生。いつも笑顔で明るく振る舞う一方で、繊細さや葛藤を見せる場面や相手への真っすぐな思いが視聴者を魅了しています。
回答者からは「真面目で純朴なところが好きで応援してます」（50代女性／広島県）、「グイグイと自分からアタックしていく姿勢や嫉妬などをしっかりする人間らしさに共感した」（30代男性／神奈川県）、「愛情表現の言葉が素敵なので」（30代女性／東京都）、「まっすぐで謙虚なところが好きです」（40代女性／東京都）、「初恋する様子がわくわくする」（30代女性／茨城県）などの声がありました。
1位は、ヒロヤ。人付き合いを避けてきた自分を変えたいと思い参加した、北海道出身のアートディレクター。優しさや気遣いを感じる落ち着いた雰囲気に反して、恋愛においては人間らしい葛藤を持つギャップが視聴者の共感を集めています。
回答者からは、「カッコ良くてまっすぐな感じが好きだから」（30代女性／奈良県）、「言動もイケメンだから」（40代女性／埼玉県）、「知的な雰囲気に惹かれたから。さりげなく思いやる姿が優しいなと思わされたから」（30代男性／石川県）、「かっこよくて、爽やか。考え方がしっかりしていて、思いやりもある」（20代女性／東京都）、「切なくて応援したくなった」（30代女性／愛知県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:福島 ゆき)
All About ニュース編集部は3月6〜9日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象にNetflixで配信中の日本初となる男性同士の恋愛リアリティーショーの第2弾『ボーイフレンド2』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「応援している『ボーイフレンド2』メンバー」ランキングを紹介します！
2位：ボミ／86票
2位は、ボミ。ピュアな恋愛に憧れ、初恋人を探しにきた純朴な大学生。いつも笑顔で明るく振る舞う一方で、繊細さや葛藤を見せる場面や相手への真っすぐな思いが視聴者を魅了しています。
回答者からは「真面目で純朴なところが好きで応援してます」（50代女性／広島県）、「グイグイと自分からアタックしていく姿勢や嫉妬などをしっかりする人間らしさに共感した」（30代男性／神奈川県）、「愛情表現の言葉が素敵なので」（30代女性／東京都）、「まっすぐで謙虚なところが好きです」（40代女性／東京都）、「初恋する様子がわくわくする」（30代女性／茨城県）などの声がありました。
1位：ヒロヤ／102票
1位は、ヒロヤ。人付き合いを避けてきた自分を変えたいと思い参加した、北海道出身のアートディレクター。優しさや気遣いを感じる落ち着いた雰囲気に反して、恋愛においては人間らしい葛藤を持つギャップが視聴者の共感を集めています。
回答者からは、「カッコ良くてまっすぐな感じが好きだから」（30代女性／奈良県）、「言動もイケメンだから」（40代女性／埼玉県）、「知的な雰囲気に惹かれたから。さりげなく思いやる姿が優しいなと思わされたから」（30代男性／石川県）、「かっこよくて、爽やか。考え方がしっかりしていて、思いやりもある」（20代女性／東京都）、「切なくて応援したくなった」（30代女性／愛知県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:福島 ゆき)