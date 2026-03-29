クレープに包まれたハローキティが“ぬいぐるみチャーム”に！ 「マリオンクレープ」とのコラボ商品3種登場へ
ハローキティと「マリオンクレープ」がコラボした『マリオンクレープ × HELLO KITTY ぬいぐるみチャームBOOK』が、4月30日（木）から、「ローソン」や「HMV＆BOOKS online」で発売される。
【写真】日焼けキティはチョコづくしのクレープに！ 全3種のぬいぐるみチャーム詳細
■赤いギンガムチェックを忠実に再現
今回登場するのは、1976年創業の老舗クレープ店「マリオンクレープ」とハローキティのコラボデザインが施された“ぬいぐるみチャーム”付きブック。
ハローキティがクレープに包まれた愛らしいぬいぐるみチャームは、「マリオンクレープ」の赤いギンガムチェックの包装紙を忠実に再現したデザインと、ふわふわのぬいぐるみ生地が採用されており、ボールチェーン付きのためバッグに付けて持ち歩くことが可能だ。
またラインナップには、耳のいちごリボンがキュートな「いちごスペシャルver．」、チョコづくしのクレープに日焼けキティを包んだ「いちごチョコショコラver．」、爽やかな配色が大人かわいい「チョコミントクッキーver．」の3種類を用意。
そして、誌面では「マリオンクレープ」の創業50周年を記念し、時代に合わせて変化したユニフォームの変遷などブランドの歩みが紹介さている。
【写真】日焼けキティはチョコづくしのクレープに！ 全3種のぬいぐるみチャーム詳細
■赤いギンガムチェックを忠実に再現
今回登場するのは、1976年創業の老舗クレープ店「マリオンクレープ」とハローキティのコラボデザインが施された“ぬいぐるみチャーム”付きブック。
またラインナップには、耳のいちごリボンがキュートな「いちごスペシャルver．」、チョコづくしのクレープに日焼けキティを包んだ「いちごチョコショコラver．」、爽やかな配色が大人かわいい「チョコミントクッキーver．」の3種類を用意。
そして、誌面では「マリオンクレープ」の創業50周年を記念し、時代に合わせて変化したユニフォームの変遷などブランドの歩みが紹介さている。