途中出場→３分後に決勝弾！ 栃木Cを勝利に導いた28歳MFは安堵「イメージ通りに合わせることができて良かった」
百年構想リーグ開幕からここまでPK戦を含み、１勝６敗と苦しむ栃木シティが、悪い流れを断ち切った。
栃木Cは３月29日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第８節（EAST-A）でモンテディオ山形と敵地で対戦。２−１で勝利した。
この試合で66分から途中出場し、３分後に決勝弾を決めた森俊貴は、試合後のフラッシュインタビューで「アウェーで山形さんに勝てたのが非常に嬉しいです」と喜んだ。
得点シーンは、小池裕太のシュートにエリア内で反応し、右足で合わせてゴールに流し込む形だった。今季初ゴールを挙げた森は「本当にイメージ通りに合わせることができて良かったです」と振り返った。
試合を通してタフな内容だったが、チームは粘り強い守備で勝ち切った。その要因を28歳のMFは次のように語った。
「山形さんが後半立ち上がりにすごく勢い持ってくるのは、チーム全員で共有していた。そこをしっかり耐えられれば、チャンスが自分たちに来ると思っていました」
好機を仕留めて勝利したものの、「最後の失点はすごく課題」と反省を口にする。それでも「この勝点３をポジティブに捉えて、次の試合に向かっていきたいです」と前を向いた。
また、ファン・サポーターへ「今日も遠い山形の地まで非常に多くの栃木ファンの皆さんが駆けつけてくれましたし、これまで７試合、非常に不甲斐ないゲームが続いていて、応援してくれる人に申し訳ないと思っていました。今日の試合をきっかけに、これからもっともっと磨き続けて勝点３を届けられるように僕自身頑張ります」と力強く述べた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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栃木Cは３月29日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第８節（EAST-A）でモンテディオ山形と敵地で対戦。２−１で勝利した。
この試合で66分から途中出場し、３分後に決勝弾を決めた森俊貴は、試合後のフラッシュインタビューで「アウェーで山形さんに勝てたのが非常に嬉しいです」と喜んだ。
試合を通してタフな内容だったが、チームは粘り強い守備で勝ち切った。その要因を28歳のMFは次のように語った。
「山形さんが後半立ち上がりにすごく勢い持ってくるのは、チーム全員で共有していた。そこをしっかり耐えられれば、チャンスが自分たちに来ると思っていました」
好機を仕留めて勝利したものの、「最後の失点はすごく課題」と反省を口にする。それでも「この勝点３をポジティブに捉えて、次の試合に向かっていきたいです」と前を向いた。
また、ファン・サポーターへ「今日も遠い山形の地まで非常に多くの栃木ファンの皆さんが駆けつけてくれましたし、これまで７試合、非常に不甲斐ないゲームが続いていて、応援してくれる人に申し訳ないと思っていました。今日の試合をきっかけに、これからもっともっと磨き続けて勝点３を届けられるように僕自身頑張ります」と力強く述べた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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