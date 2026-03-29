途中出場→３分後に決勝弾！ 栃木Cを勝利に導いた28歳MFは安堵「イメージ通りに合わせることができて良かった」

途中出場→３分後に決勝弾！ 栃木Cを勝利に導いた28歳MFは安堵「イメージ通りに合わせることができて良かった」