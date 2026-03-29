俳優・鈴木福の弟で子役の鈴木楽（たの）が小学校卒業を報告。きょうだい４人ショットを公開した。

鈴木楽と誉のインスタグラムが２９日までに更新され、「楽です 僕は小学校を卒業しました」と記し、兄の福、姉の夢、妹の誉（ほま）と並んだ４きょうだいの写真を投稿。

「僕が入学した年は、新型コロナウイルスが流行った年でした。入学式も普通のように体育館で出来ず、綺麗な青空の校庭で入学式をしました。卒業式はちゃんと体育館でできました！笑」と、入学式と卒業式の写真を並べたショットもアップ。

「小学生ではお仕事と、学校の両立を頑張りました！応援してくれた先生方に感謝です。５年生から野球部にも入って活動していました 野球の話はまた（笑）中学生でも野球部で頑張りたいです！楽しかった小学校生活の思い出、一生忘れません。みんなありがとう！！ お兄ちゃん！！ＺＩＰ！卒業おめでとう いつも頑張っているお兄ちゃんを尊敬しています。お兄ちゃん、お姉ちゃん、誉がお祝いに駆けつけてくれました。大好き」と、兄の福が月曜レギュラーとして出演していた日本テレビ系「ＺＩＰ！」を卒業したことにも触れ、感謝もつづった。

この投稿には、「とても小さかったときの印象が強いので、もう中学生かと思うと驚きです」「タンタン卒業おめでとう！！」「ドラマ見てましたよ！」「身長はお兄ちゃんを抜けるかも？」「お兄ちゃんお姉ちゃん妹が駆け付けてくれて優しいね」などのコメントが寄せられた。

鈴木家は４きょうだいで、長男が福、長女は女優の夢、次男が楽、次女は誉。楽は今期のテレビ朝日系ドラマ「再会〜ｓｉｌｅｎｔ ｔｒｕｔｈ〜」（火曜・午後９時）でメインキャスト一人である直人（渡辺大知）の幼少期を演じて話題となった。