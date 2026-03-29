結婚発表のてんちむ、祝福の声に感謝 夫・三崎優太氏は「超超超素敵な旦那さん」近況も明かす
【モデルプレス＝2026/03/29】YouTuberのてんちむ（32）が3月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏（36）との結婚発表の反響を受け、感謝をつづった。
【写真】結婚発表の32歳シンママYouTuber＆イケメン実業家、密着ウエディングフォト
てんちむは「ファンの皆さま、たくさんの暖かいDMやコメント本当に本当にありがとうございます」と書き出し「うるうるしながら全部目を通してます！！！こうして皆さんにちゃんと報告できたこと、わたしもとっても嬉しいです！！！」と感謝。また、夫の三崎氏については「意外と言ったら失礼なのですが、本当に優しくて思いやりがあって超超超素敵な旦那さんです！！」と明かし、「そんな旦那さんのお陰で結婚ってこんな素晴らしいものなんだ…！と私自身、結婚に対する概念が変わったり気付かされることも多く、日々成長中です」と近況を明かした。
そして「そんな素敵な旦那さんを生涯かけてずっと支えて、どんなことも一緒に乗り越えて、一番の味方でいられる奥さんでありたいと思います」と決意をつづり、「至らない部分も多いかと思いますが、どうか暖かく見守っていただければ嬉しいです」とコメント。最後には「改めて、本当にたくさんの暖かいお言葉、ありがとうございました」と結んでいる。
2人は「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と報告。「これまで長年の友人だったのですが、2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました」と明かし「決して順風満帆な人生ではありませんでしたが、一生涯の運命の相手と寄り添い合い、新たな人生をスタートすることになりました」とつづった。なお、てんちむは2024年にシングルマザーとして出産したことを発表していた。（modelpress編集部）
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◆てんちむ、祝福の声に感謝
てんちむは「ファンの皆さま、たくさんの暖かいDMやコメント本当に本当にありがとうございます」と書き出し「うるうるしながら全部目を通してます！！！こうして皆さんにちゃんと報告できたこと、わたしもとっても嬉しいです！！！」と感謝。また、夫の三崎氏については「意外と言ったら失礼なのですが、本当に優しくて思いやりがあって超超超素敵な旦那さんです！！」と明かし、「そんな旦那さんのお陰で結婚ってこんな素晴らしいものなんだ…！と私自身、結婚に対する概念が変わったり気付かされることも多く、日々成長中です」と近況を明かした。
◆てんちむ＆三崎優太氏が結婚
2人は「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と報告。「これまで長年の友人だったのですが、2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました」と明かし「決して順風満帆な人生ではありませんでしたが、一生涯の運命の相手と寄り添い合い、新たな人生をスタートすることになりました」とつづった。なお、てんちむは2024年にシングルマザーとして出産したことを発表していた。（modelpress編集部）
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