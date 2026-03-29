いわきFCがJ2・J3EAST-B首位に並ぶ勝ち点18!磐田や福島は勝ち点5と厳しい戦い続く
いわきFCがホームでジュビロ磐田に1-0で勝利した。前半終了間際にMF山口大輝が決めたゴールで奪ったリードを後半も守り抜いた。4連勝としたいわきは勝ち点を18に伸ばして、EAST-Bグループで首位のFC岐阜に勝ち点で並ぶ2位に浮上した。
一方の磐田は4連敗。勝ちも0-0から入ったPK戦に2勝したのみで、勝ち点5と厳しい戦いが続く。
松本山雅FCは敵地で福島ユナイテッドFCに3-1で勝利した。MF小田逸稀がヘディングで2ゴールを決める活躍。MF安永玲央も今季初ゴールを決めた。松本は4連勝で勝ち点は14の6位。
福島は2試合ぶりの90分負けで3連敗。この日も得点は後半19分にFW清水一雅がPKで決めた1点のみだった。なお、59歳FW三浦知良は5試合連続でベンチ入りしたが、3試合連続の出番なしに終わっている。
一方の磐田は4連敗。勝ちも0-0から入ったPK戦に2勝したのみで、勝ち点5と厳しい戦いが続く。
松本山雅FCは敵地で福島ユナイテッドFCに3-1で勝利した。MF小田逸稀がヘディングで2ゴールを決める活躍。MF安永玲央も今季初ゴールを決めた。松本は4連勝で勝ち点は14の6位。
福島は2試合ぶりの90分負けで3連敗。この日も得点は後半19分にFW清水一雅がPKで決めた1点のみだった。なお、59歳FW三浦知良は5試合連続でベンチ入りしたが、3試合連続の出番なしに終わっている。